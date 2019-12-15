Экономика
Piter.tvМинфин предложил установить минимальную доходность НПФ
Министерство финансов России предложило ввести минимальный уровень доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Они занимаются накоплениями россиянам в рамках системы гарантированного пенсионного плана на уровне 6,7% в год.
Читать в источнике
Оценить36
с чего всё началось
Минфин предлагает установить минимальный ориентир доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые будут управлять накоплениями россиян в рамках разрабатываемой властями новой накопительной пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП), сообщил РБК замминистра финансов Алексей Моисеев.РБК15 декабря в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 01:06, Ашберн
Общество
В Астраханской области сел на грунт дальний бомбардировщик
Политика
Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Происшествия
ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей
В ООН подтвердили, что груз метадона, летевший в Таджикистан и задержанный в аэропорту "Внуково", был направлен в рамках программы ПРООН по профилактике ВИЧ, но с неверной маркировкой, организация находится в контакте с российскими властями для решения этого вопроса, заявил РИА Новости представитель Программы развития ООН.
Армия и оружие
Лазерные комплексы «Пересвет» встали на боевое дежурство в России
Авто
КамАЗ показал новое поколение тягача
Президенту РФ показали новый КАМАЗ-54907, который оснастили гибридной силовой установкой и автопилотом третьего поколения.
Единоборства
Ян и Магомедшарипов вошли в топ-3 рейтингов UFC
Общество
В Японии считают неприемлемым задержание своих рыболовных судов
Япония считает неприемлемым задержание пяти своих рыболовных судов российскими пограничниками, но отмечает, что здоровью экипажа ничто не угрожает, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Происшествия
Названа причина пожара в колледже в Одессе
Политика
Названы последствия от расширения санкций против Украины
Голубь считает, что украинские санкции, введенные ранее против России, «абсолютно иррациональны», так как власти республики «просто взяли и закрыли крупнейший рынок сбыта», а также, «если учитывать рост транспортных пошлин, закрылись едва ли не все рынки СНГ».
Общество
«Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла
Выяснилось, что только девять из 36 образцов оказались настоящим сливочным маслом.
Политика
NBC: временный поверенный в делах США на Украине покидает пост
Временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор покинет свой пост в начале 2020 года, сообщает NBC со ссылкой на источник.
Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Наука
Определены молекулы-предшественники, играющие важную роль в процессе адаптации защитных систем бактерий CRISPR/Cas
Результаты показали, что в процессе адаптации образуются фрагменты ДНК с особой структурой, которая может быть ключевой для правильной работы защитных систем.
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
Политика
Конгресс США определился с датой голосования по импичменту Трампа
Голосование в палате представителей Конгресса США по вынесению импичмента президенту страны Дональду Трампу назначено на 18 декабря.
Наука
Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу
Ученые выяснили, для чего древние полинезийцы устанавливали истуканы на острове Пасхи.
Здоровье
Названы проблемы со здоровьем, о которых может говорить тошнота
Медицинскими специалистами определены и названы некоторые проблемы со здоровьем, о которых может говорить возникшая в организме человека тошнота.
Наука
Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа на 40%
Итальянские исследователи из Средиземноморского института заявили, что употребление перцев чили уменьшает риск инфаркта на 40%.
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов за сутки со стороны ВСУ
"За 17 декабря со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ЛНР.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита вызвала фурор в Сети
Певица заверила, что снимок не был отредактирован в фотошопе. В Сети Лолита поделилась новым снимков.
Общество
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Шоу-бизнес
77-летняя ведущая Ангелина Вовк собралась замуж за молодого любовника
77-летняя ведущая музыкального телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк выходит замуж за мужчину, который младше ее на четверть века.
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна решилась родить малыша
Происшествия
В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара
Авианосец "Адмирал Кузнецов" после пожара будет отремонтирован и возвращен в состав ВМФ России, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Армия и оружие
ВС США и Канады заявили о наблюдении за кораблем «Виктор Леонов»
Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) (США, Канада) заявило о наблюдении за российским разведывательным кораблем ВМФ России "Виктор Леонов" в международных водах у юго-восточного побережья США.
Происшествия
В Ленобласти при обыске в доме многодетной семьи нашли арсенал оружия
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Калгари». Малкин забросил 400-ю шайбу в НХЛ
Экономика
Новые пошлины, акцизы и налоги. Что изменится для бизнеса с 1 января
"ДП" сделал подборку важных для бизнеса нововведений в российском законодательстве, которые вступают в силу с 1 января 2020 года.