Экономика
Piter.tvМинфин предложил установить минимальную доходность НПФ
Министерство финансов России предложило ввести минимальный уровень доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Они занимаются накоплениями россиянам в рамках системы гарантированного пенсионного плана на уровне 6,7% в год.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
Минфин предлагает установить минимальный ориентир доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые будут управлять накоплениями россиян в рамках разрабатываемой властями новой накопительной пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП), сообщил РБК замминистра финансов Алексей Моисеев.РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 19:49, Ашберн
Происшествия
Петербургский горсуд оставил историка Соколова под арестом
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в московском метро
В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".
Единоборства
Петр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245
В рамках первого боя основного карда встретились россиянин Петр Ян и американец Юрайя Фэйбер.
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Телеведущая Дана Борисова заявила, что бывший супруг пришел к ней в дом в сопровождении полицейских и потребовал отдать ему дочь.
Авто
Opel возобновила продажи в России
Ожидается, что в первой половине 2020 года в продажу также поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.
Происшествия
Фигурантку дела о хищении у банка «Югра» Чернову освободили из СИЗО
Московский городской суд отпустил из СИЗО под домашний арест фигурантку дела о хищении 7,5 млрд рублей у банка «Югра», бывшего директора столичного филиала банка Нину Чернову.
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Происшествия
В Чувашии в ДТП погибли три человека
Здоровье
Президент России дал ряд поручений в сфере здравоохранения
Президент России Владимир Путин дал ряд поручений в сфере здравоохранения по итогам заседания президиума Государственного совета, которое состоялось 31 октября 2019 года.
Политика
МИД отверг выводы доклада ООН о жестоком обращении ФСБ с украинцами
МИД России отвергает обвинения в жестоком обращении с гражданами Украины со стороны сотрудников ФСБ.
Гаджеты
Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на рынке России
Компания Vsmart в телевизоры внедрит голосового помощника Google Assistant, Google Play и другие популярные сервисы от Google.
Авто
Kia Stinger 2020 модельного года получил рублевый ценник
Корейский автопроизводитель KIA в ближайшее время начнет поставки на российский рынок фастбэков Stinger 2020 модельного года, а пока дилеры объявили прайс-лист на эту модель.
Наука
Ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Футбол
Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал оскорбленного в минувшее воскресенье украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю.
Происшествия
В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара
Авианосец "Адмирал Кузнецов" после пожара будет отремонтирован и возвращен в состав ВМФ России, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Общество
В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке
Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
Кино
Российский фильм «Дылда» вошёл в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Происшествия
В Сирии при подрыве автомобиля погиб один человек
Один человек погиб в Дамаске в результате взрыва в автомобиле, в который злоумышленники спрятали взрывное устройство, 17 декабря передает телеканал Syria TV.
Футбол
Гинер выступил с заявлением о дальнейшем развитии ЦСКА
Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер выступил с заявлением о дальнейшем развитии клуба после перехода 75% акций под контроль государственной корпорации ВЭБ.
Кино
«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»
Финансы
Рубль сначала ослабнет до 63, а потом укрепится до 60 — Сбербанк
В первом квартале рубль может укрепиться вместе с некоторыми валютами развивающихся рынков до 60/$ Заключение «первой фазы» торгового соглашения может означать, что в следующем году США и Китай будут избегать эскалации конфликта.
Шоу-бизнес
Алсу показала стройные ноги в мини
Новое фото певицы обсуждают в Сети На днях Алсу выступала на новогоднем шоу в Государственном Кремлевском Дворце.
Экономика
Не нуждаемся в кредитовании: Украина может отказаться от кредита МВФ
После завершения новой трехлетней программы Украина сможет отказаться от необходимости в новых программах Международного валютного фонда (МВФ).
Футбол
Вратарь «Нанси» обвиняется в изнасиловании 18-летней девушки
Вратарь «Нанси» Батист Валетт арестован по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Est Républicain.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Армия и оружие
Российские военные провели патрулирование в двух провинциях Сирии
Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков сообщил о патрулировании военной полицией РФ сирийских провинций Хасеке и Алеппо, передает РИА Новости.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику
В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.