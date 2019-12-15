Минфин предлагает установить минимальный ориентир доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые будут управлять накоплениями россиян в рамках разрабатываемой властями новой накопительной пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП), сообщил РБК замминистра финансов Алексей Моисеев.

с чего всё началось

Министерство финансов России предложило ввести минимальный уровень доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Они занимаются накоплениями россиянам в рамках системы гарантированного пенсионного плана на уровне 6,7% в год.

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