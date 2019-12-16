Экономика
КоммерсантъМинфин предложил установить минимальную доходность НПФ 6,7%
Минфин России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обеспечивать минимальный доход своим клиентам по новому гарантированному пенсионному плану.
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Эксперт о пенсиях: С голоду ты не умрешь, но и жить нормально не будешь
Радио Комсомольская правдавчера в 10:02
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Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
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Ксения Собчак появилась в кощунственных серьгах с ликом Иисуса Христа Пользователи Интернета раскритиковали знаменитость.
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