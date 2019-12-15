Экономика
КоммерсантъМинфин предложил установить минимальную доходность НПФ 6,7%
Минфин России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обеспечивать минимальный доход своим клиентам по новому гарантированному пенсионному плану.
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Эксперт о пенсиях: С голоду ты не умрешь, но и жить нормально не будешь
Радио Комсомольская правдавчера в 10:02
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Технологии
Minecraft Earth доступна в России
Общество
Фигурант расследования «Новой газеты» Мангушев рассказал ФАН, кто заказывал провокации против Соболь
"Новая газета" заметает следы Учитывая тот факт, что Мангушева в редакции издания хорошо знали, крайне маловероятно, что Коротков не был в курсе, по чьему заказу на самом деле политтехнолог отрабатывает Соболь.
Общество
Названы профессии с вероятным ростом зарплат в 2020 году
В 2020 году повышения зарплаты могут ожидать не только востребованные на рынке труда специалиста IT-сферы, но и сотрудники «массовых профессий».
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Космос
«Рози-ракетчица» отправится к МКС на новом корабле Starliner
Манекен «Рози-ракетчица» во время первого полета будет находиться в кабине космического корабля Starliner, который собираются вывести на орбиту 20 декабря.
Политика
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Происшествия
Пригожин сообщил детали второго за неделю ДТП с сыном Валерии
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП второй раз за неделю. Об этом РБК сообщил супруг исполнительницы продюсер Иосиф Пригожин.
Общество
Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку
Учитель русского языка из школы в городе Палласовка Волгоградской области, которая подрезала челку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила РИА Новости директор школы Лидия Авдощенко.
Политика
Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира". Рейтинг опубликован в журнале U.S.News.
Политика
В Казахстане опровергли заявления о поддержке переименования Алматы
Власти Казахстана опровергли слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что якобы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддерживает идею переименования крупнейшего города республики Алматы в Алма-Ату.
Музыка
Корнелюк поделился мнением о выступлении Ротару в Москве
Исполнитель и композитор Игорь Корнелюк, комментируя появление певицы Софии Ротару на фестивале «Легенды Ретро FM» в столице, подчеркнул, что очень хорошо к ней относится.
Происшествия
Около 60 человек пострадали во время беспорядков в Индии
Порядка 60 человек, включая сотрудников правоохранительных органов, получили травмы во время беспорядков в столице Индии Нью-Дели.
Политика
В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии
Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
Хоккей
«Вегас» обыграл «Ванкувер», Зыков забросил первую шайбу в сезоне
Футбол
Клуб Бекхэма предложил «Зениту» € 27 млн за двух игроков
Общество
Назначен новый начальник управления ЖКХ Челябинска
Глава Челябинска Наталья Котова в ходе традиционного аппаратного совещания сегодня, 16 декабря, объявила о новых назначениях в администрации города.
Общество
Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»
На принципе подбора контента в зависимости от интересов человека построен новостной сервис «Пульс», запущенный Mail.Ru Group в 2019 году.
Происшествия
Суд не стал штрафовать академика Асеева и его супругу
16 декабря в Советском районном суде вынесено решение по заявлению отдела СКР по Советскому району, в котором ходатайствовали о вынесении штрафа бывшему председателю СО РАН Александру Асееву и его супруге.
Шоу-бизнес
Юбка-колокол и серьги с бахромой: новый образ Алсу произвел фурор
Наряд подчеркнул изящество и стройность ее фигуры. Большинство интернет-пользователь высоко оценило необычный образ Алсу.
Политика
Член ПАСЕ предложил привлечь ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»
Член ПАСЕ Ульрих Оэмэ предложил привлечь представителей Донецкой и Луганской народных республик к диалогу «нормандской четверки».
Политика
Спецпредставитель США рассказал о крайнем сроке в переговорах с КНДР
Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган заявил, что у США нет "дедлайна" касательно переговоров на высшем уровне с КНДР, несмотря на крайний срок, который отвела Северная Корея, передает агентство Рёнхап.
Музыка
Из песни группы Би-2 в эфире «России 1» пропало слово «протесты»
Телеканал «Россия 1» вырезал слово «протесты» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах», которую исполняли на трансляции концерта по случаю вручения музыкальной премии «Виктория» в Кремлевском дворце.
Футбол
Матч «Арсенала» против «Ман Сити» не покажут в Китае из-за поста Озила
Сообщается, что вместо матча «Арсенала» против «Ман Сити» в Китае покажут в записи встречу «Тоттенхэма» с «Вулверхэмптоном».
Общество
Названы новые сроки сдачи моста из ЕАО в Китай
Происшествия
На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек
Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
Общество
Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета
Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого рода тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше — в Северной Македонии и в Казахстане (1,8%).
Происшествия
В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину
Сотрудники полиции застрелили подозреваемого в нападении на женщину, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.