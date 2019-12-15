Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинфин предложил установить минимальную доходность НПФ 6,7%

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Минфин России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обеспечивать минимальный доход своим клиентам по новому гарантированному пенсионному плану.
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