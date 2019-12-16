Экономика
КоммерсантъМинфин предложил установить минимальную доходность НПФ 6,7%
Минфин России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обеспечивать минимальный доход своим клиентам по новому гарантированному пенсионному плану.
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Общество
Большинство россиян поддерживают закон о борьбе с семейным насилием
70% россиян считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия, следует из данных ВЦИОМа, с которыми ознакомились «Ведомости».
Происшествия
МВД проверит данные о задержании пьяным за рулем полицейского в Югре
Управление МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит проверку после публикации в сети видеозаписи, на которой полицейские в Сургуте задерживают нетрезвого водителя, якобы представившегося им руководителем местного отдела по борьбе с экономическими преступлениями.
Политика
В Казахстане задумались о переименовании Алматы
В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Происшествия
В Омске отчим и мать мальчика частично признали вину в пытках гречкой
"Обвиняемые вину признают частично, а именно не согласны, что их действия можно квалифицировать как истязания и пытки, а также не согласны с квалифицирующим признаком о том, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору", - сказал собеседник агентства.
Политика
В США указали место России в рейтинге могущественных стран
Россия наряду с США и Китаем вошла в тройку самых могущественных стран мира.
Общество
Экс-министр транспорта Максим Соколов предложен на пост вице-губернатора Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил на согласование в Заксобрание города кандидатуру бывшего министра транспорта Максима Соколова на пост вице-губернатора.
Авто
Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России за счет Niva
Для альянса, который является совладельцем АВТОВАЗа, покупка бренда Niva позволит расширить границы для оптимизации модельного ряда.
Экономика
Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн).
Общество
Историк Соколов написал письмо-исповедь из СИЗО
Хоккей
Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова
Политика
Избран новый председатель партии «Яблоко»
По итогам проведённого голосования набравший 69 голосов делегатов съезда бывший зампред партии Николай Рыбаков стал председателем.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора
Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
Происшествия
Полиция потеряла «самую красивую наркоманку России»
Героиня статьи «Героин — собственность модели» Анна Глазова, которую прозвали самой красивой наркоманкой России, скрылась от органов правосудия в неизвестном направлении.
Армия и оружие
Асад заявил о тысячах американских военных в Сирии
В Сирии находятся не сотни, а несколько тысяч американских военных, в том числе сотрудники частных военных компаний, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
Футбол
Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен
Общество
В Воронежской области 31 декабря сделали выходным
За несколько дней в голосовании приняли участие более 46 тысяч человек, подавляющее большинство — 85,79% проголосовавших высказались за то, чтобы сделать 31 декабря выходным, при этом выйти на работу в субботу, 28 декабря.
Гаджеты
Мощнейшее автомобильное зарядное устройство Xiaomi ZMI заряжает iPhone 11 на 50% быстрее оригинального
Общество
Роскачество нашло пестициды в двух органических продуктах
В двух образцах — российском и шриланкийском чае — обнаружены пестициды, сообщает 16 декабря пресс-служба организации.
Общество
Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета
Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого рода тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше — в Северной Македонии и Казахстане (1,8%).
Общество
Якубович прокомментировал инцидент с ошибкой в слове на «Поле чудес»
Инцидент с допущенной в слове на «Поле чудес» ошибкой пришлось прокомментировать ведущему программы Леониду Якубовичу.
Культура
Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
Общество
Названы востребованные в 2020 году профессии
В октябре эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда заявили, что в будущем самый большой спрос будет на работников массовых профессий, в частности бухгалтеров, педагогов, электрогазосварщиков, поваров и официантов.
Авто
Какие автомобили были самыми неудачными по итогам 2019 года
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе
Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
Происшествия
Поезд насмерть сбил женщину в Петрозаводске
15 декабря в Петрозаводске, в районе Сулажгорского кирпичного завода, около станции Томицы, девушка попала под поезд, переходив железнодорожные пути.
Общество
Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
Политика
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили на пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".