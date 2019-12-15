Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинфин предложил установить минимальную доходность НПФ 6,7%

Минфин России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обеспечивать минимальный доход своим клиентам по новому гарантированному пенсионному плану.
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с чего всё началось

Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

Минфин предлагает установить минимальный ориентир доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые будут управлять накоплениями россиян в рамках разрабатываемой властями новой накопительной пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП), сообщил РБК замминистра финансов Алексей Моисеев.
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Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

РБКвчера в 17:00

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Ведомостивчера в 16:01
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 03:28, Ашберн
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Иск содержит требование о блокировке Twitch и выплате компенсации в размере 180 млрд рублей ($2,9 млрд). В Twitch с обвинениями не согласны.
REGNUM 02:07
Общество

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РИА Новости вчера в 16:43
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«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
REGNUM 00:52
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"Red Hot Chili Peppers заявляют, что наши пути с игравшим в группе последние 10 лет гитаристом Джошем Клингхоффером разошлись", - написали участники коллектива, поблагодарив 40-летнего музыканта за совместную работу.
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В Удмуртии 31 декабря объявили выходным

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Российская газета 01:10
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РИА Новости вчера в 15:03
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Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
РИА Новости 02:28
Общество

Роскачество нашло пестициды в двух органических продуктах

В двух образцах — российском и шриланкийском чае — обнаружены пестициды, сообщает 16 декабря пресс-служба организации.
REGNUM 01:41
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В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку

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«Нафтогаз» объяснил рост цен на газ для украинцев коррупцией

С нового года украинцы начнут платить около 233 долларов за тысячу кубометров газа, а еще в этом году цена составляла 180 долларов.
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СК завершил расследование дела экс-главы Серпуховского района Шестуна

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Газета.Ru вчера в 20:22
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Forbes включил россиянку в список самых заметных миллиардеров-новичков

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Асад заявил о тысячах американских военных в Сирии

В Сирии находятся не сотни, а несколько тысяч американских военных, в том числе сотрудники частных военных компаний, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
RT на русском 02:17
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