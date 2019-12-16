Экономика
КоммерсантъМинфин предложил установить минимальную доходность НПФ 6,7%
Минфин России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обеспечивать минимальный доход своим клиентам по новому гарантированному пенсионному плану.
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Минфин предлагает установить минимальный ориентир доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые будут управлять накоплениями россиян в рамках разрабатываемой властями новой накопительной пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП), сообщил РБК замминистра финансов Алексей Моисеев.РБКвчера в 17:00
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Общество
В Госдуме оценили предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки
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Власти Москвы разработали новую схему вывоза мусоры из столицы. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии.
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В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Общество
Затонувший плавучий док с подлодкой утилизируют в Севастополе
Плавдок ПД-16 вместе со списанной подлодкой Б-380 затонули в ночь на 15 декабря. Позже подводная лодка всплыла на поверхность.
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Названы худшие пароли в мире для защиты аккаунтов
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Происшествия
Главный киллер России бесплатно выполнил заказ прокурора на убийство
Главный киллер России Аслан Гагиев (Джако), которого считают лидером преступной группы, убившей 60 человек, выполнил заказ прокурора Ольги Швецовой об устранении ее бывшего зятя бесплатно.
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Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин новым главой кабмина Финляндии, отметив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Политика
В Совфеде оценили место России в рейтинге могущественных стран
Вхождение России в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, считает член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Экономика
Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю
Замминистра финансов Алексей Моисеев, курирующий в министерстве разработку новой пенсионной системы, рассказал РБК, какие предложения будут учтены, почему ГПП выгоднее банковского депозита, а заложенная в него модель жизнеспособна.
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Светлана Бондарчук похвасталась стройной фигурой на откровенном фото
Отечественная модель Светлана Бондарчук похвасталась стройной фигурой на откровенном фото.
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Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе
14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Кино
Мединский захотел отучить россиян ходить на голливудское кино
Следует переломить привычку россиян ходить на голливудские фильмы.
Происшествия
Суд продлил арест срочника, расстрелявшего восемь военных в Забайкалье
Читинский гарнизонный военный суд продлил до 25 апреля арест срочника Рамиля Шамсутдинова, который убил восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, сообщил РИА Новости секретарь суда.
Армия и оружие
Киев направит часть военной помощи США на покупку летального оружия
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко завил, что часть военной помощи США будет направлена на покупку летального оружия.
Политика
Сергей Левченко останется работать в Иркутской области
Экс-губернатор Сергей Левченко остается работать в Иркутской области. Об этом он сообщил на пресс-конференции 16 декабря.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Общество
Forbes включил россиянку в список самых заметных миллиардеров-новичков
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Авто
Opel объявил цены на кроссовер и минивэн в России
Компания Opel объявила старт приема заказов на свои автомобили в России.
Политика
В партии «Яблоко» выбрали нового председателя
На съезде «Яблока» был назван новый председатель партии, им стал заместитель председателя Николай Рыбаков. За него проголосовали 69 человек.
Политика
Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Космос
«Роскосмос» планирует отправить корабль к МКС за два часа
Отечественное космическое агентство планирует отправить корабль к МКС за два часа.
Шоу-бизнес
В 61 год Мадонна закрутила роман с 26-летним танцором
Напомним, в последнее время бойфрендами Мадонны были танцоры Брахим Зайльбат (23 года), Тимор Стеффенс (26 лет) и модель Кевин Сампайо (31 год).
Футбол
Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен
Политика
Глава МИД Украины назвал даты для нового перемирия в Донбассе
О новом перемирии в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря, заявил в интервью УНИАН министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Общество
Грета Тунберг пожаловалась на немецкие железные дороги
Шведская школьница и экологический активист Грета Тунберг разместила твит, в котором рассказала, что домой из Мадрида она добиралась сидя на полу в тамбуре немецкого переполненного поезда.
Экономика
Китай выдал Белоруссии кредит на $500 млн
Минфин Белоруссии и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали соглашение о предоставлении Минску срочного кредита на 3,5 млрд китайских юаней ($500 млн), сообщила пресс-служба министерства.