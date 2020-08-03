Экономика
Газета.RuМинфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию
Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета". В 2021 году траты могут быть увеличены на 88,78 млн рублей.
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с чего всё началось
В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей. Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих.РИА Новости04:35
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Интернет
В WhatsApp появилась функция проверки вирусных сообщений
Пресс-служба WhatsApp сообщила о новой функции в своем мессенджере, которую будут поддерживать версии для ПК и мобильных устройств Речь идет о встроенном интернет-поиске правдивого контента, который содержится в пересылаемых сообщениях.
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Crew Dragon завершил первый пилотируемый полет на МКС
Согласно расчетам NASA и компании SpaceX, борт должен был приводниться в 21:48 по московскому времени.
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Столичные власти оштрафовали пассажиров на более чем 210 млн рублей с начала введения перчаточно-масочного режима.
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Экономика
Дерипаска заявил, что США «пытаются отжать» «ГАЗ» у акционеров из РФ
Действия американских властей в отношении группы "ГАЗ", очередную отсрочку санкций против которой обусловили дистанцированием от Олега Дерипаски, преследуют цель "отжать" бизнес у российских акционеров, считает российский бизнесмен.
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Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
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Суд оправдал Кокорина и Мамаева, их приговор отменен
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые отсидели сроки по скандальному делу, добились своего: Мосгорсуд отменил обвинительный приговор.
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BFM.ru 10:41
Кино
Режиссер «Дюны» попробует завершить фильм в срок
Режиссер фантастического фильма "Дюна" Дени Вильнев признал, что эпидемия коронавируса стала серьезной помехой в работе, но пообещал сделать все возможное, чтобы успеть снять и смонтировать картину в срок.
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Авто
ГАЗ выпустил первые экземпляры нового грузовика «Валдай Next»
Горьковский автозавод (ГАЗ) выпустил первые предсерийные экземпляры нового среднетоннажного грузовика «Валдай Next».
Тарантас Ньюс 00:55
Общество
В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса
Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса.
РБК 10:52
Здоровье
Врач Мясников перечислил существующие мифы о сахарном диабете
Мясников пояснил, почему не следует считать сахарный диабет болезнью сладкоежек – к его появлению ведет переедание в целом и высокий уровень углеводов в рационе.
MedikForum.ru 11:02
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Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
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АвтоВАЗ назвал в России скидки на автомобили Lada в августе
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Шоу-бизнес
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Вокруг ТВ 03:51
Происшествия
ФСБ пришла в самый портовый бизнес-центр Петербурга. Обыски идут у таможенного брокера «Аривист»
Как сообщает 47news, в «Балтике» сотрудников Главного следственного управления полицейского главка и оперативников Службы экономической безопасности регионального Управления ФСБ заинтересовала группа компаний «Аривист».
Фонтанка.Ру 11:00
Политика
Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии
«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — подчеркнула официальный представитель МИД.
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Нападение на замдиректора хлебозавода Ивантеевки Светлану Войнову в подмосковном Пушкине попало на видео.
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Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей
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REGNUM вчера в 01:33
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Происшествия
В Петербурге оштрафовали двух выпускников за нарушения на ЕГЭ
Санкт-Петербург, 4 августа 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге мировые суды вынесли решения по административным правонарушениям двум выпускникам, сдававшим ЕГЭ.
REGNUM 10:30
Фигурное катание
Трусова объяснила, почему ушла из группы Тутберидзе к Плющенко
В мае фигуристка ушла от Тутберидзе и стала заниматься в академии Евгения Плющенко.
РИА Новости 06:07
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли в результате падения дельтаплана
Можайск, Московская область, 4 августа 2020, 15:46 — REGNUM В результате жёсткой посадки дельтаплана в Можайском городском округе Московской области 4 августа погибли два человека.
REGNUM 08:46
Политика
Лукашенко предложил изменить конституцию страны через референдум
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей предвыборной программе предложил изменить конституцию государства путем референдума.
Газета.Ru 07:16
Происшествия
Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест
РБК вчера в 18:16
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Общество
Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24