Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента
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Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию
В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей. Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих.
РИА Новости04:35
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