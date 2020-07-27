Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское
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Минфин России предложил повысить минимальную цену на игристое вино в стране — с 1 января 2021 года она может вырасти на три процента, до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра, проект соответствующего приказа ведомства опубликован на портале regulaton.gov.ru.В источнике
С чего всё началось
Министерство финансов России предложило с 1 января поднять минимальную цену на игристое вино (шампанское) на 3%, до 169 рублей за 0,75 л. Проект соответствующего приказа опубликован
на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в понедельник, 27 июля.
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