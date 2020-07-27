Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское

Минфин России предложил повысить минимальную цену на игристое вино в стране — с 1 января 2021 года она может вырасти на три процента, до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра, проект соответствующего приказа ведомства опубликован на портале regulaton.gov.ru.В источнике
С чего всё началось
Министерство финансов России предложило с 1 января поднять минимальную цену на игристое вино (шампанское) на 3%, до 169 рублей за 0,75 л. Проект соответствующего приказа опубликован
 на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в понедельник, 27 июля.
Известия08:50
Подробнее о событии
ТАСС

Минфин предложил поднять минимальную розничную цену на шампанское

ТАСС08:58
Коммерсантъ

Минфин предложил повысить минимальную цену шампанского на 5 рублей

Коммерсантъ09:26
РИА Новости

Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское

РИА Новости09:23
Комсомольская правда

В Минфине предложили поднять минимальную розничную цену на шампанское

Комсомольская правда09:38
Газета.Ru

Минфин предложил поднять минимальные цены на шампанское в рознице

Газета.Ru08:54
Известия

Минфин предложил поднять минимальные цены на шампанское

Известия08:50
RT на русском

В Минфине предложили повысить минимальную цену шампанского

RT на русском08:44
Реклама
Реклама
Реклама

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru04:51
667

СК проверяет данные об истязании детей в Среднеуральском монастыре

Сегодня, 27 июля, уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила о намерении направить в федеральные Генпрокуратуру и Следственный комитет просьбу о проверке информации об истязании несовершеннолетних воспитанников монастыря.
Газета.Ru08:25
26
Реклама

Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета20:00
40

ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве.
RT на русском09:28
1,4K
Реклама

Несанкционированное шествие в поддержку Фургала проходит в Хабаровске

К хабаровчанам присоединился музыкант Сергей Шнуров, который приехал в город для съемок документального фильма о несанкционированных акциях в поддержку экс-губернатора Фургала.
Интерфакс - Россия06:42
10K

Белый дом подтвердил заражение советника О’Брайена коронавирусом

Вашингтон, 27 июля 2020, 16:59 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа подтвердила информацию о том, что советник главы государства по национальной безопасности Роберт О’Брайен заразился коронавирусом.
REGNUM09:59
Реклама

Трасса «Таврида» в Крыму может быть сдана досрочно

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин высоко оценил качество выполненных работ на седьмом участке трассы "Таврида" в Крыму, который готов на 95%, и выразил надежду на досрочную сдачу трассы в эксплуатацию.
РИА Новости04:29
5

Более 2000 человек разрабатывали The Last of Us Part II

Стоит отметить, что в «Naughty Dog» в штате указаны 446 человек — это в 4 раза меньше, чем создателей The Last of Us Part II.Внушительное число специалистов не является абсолютным рекордом в индустрии игр, так над «Ассасин» в версии Odyssey и Red Dead Redemption 2 работали более 4000 человек.
ГЛАС.RU10:25
1
Реклама
Реклама

Сатановский назвал главный страх США перед Россией

Ряд средств массовой информации, ссылаясь на заявление политического эксперта Евгения Сатановского, сообщил о причинах обеспокоенности Соединенных Штатов перед новейшей разработкой России в сфере вооружений.
Военное дело04:03
20
Реклама
Реклама