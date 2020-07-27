с чего всё началось

Минфин России предложил повысить минимальную цену на игристое вино в стране — с 1 января 2021 года она может вырасти на три процента, до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра, проект соответствующего приказа ведомства опубликован на портале regulaton.gov.ru.

Энергетика Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары. 291

Политика Медведев назвал G8 устаревшим форматом Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил Rheinische Post, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за "аннексии Крыма и интервенции на востоке Украины" и без решения этих проблем на возвращение России в G8 нет шансов. 5

Общество Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью. 464

Космос «Юнона» обнаружила аморфный лед на полюсах Ганимеда 26 декабря 2019 года, в ходе очередного близкого пролета мимо Юпитера, межпланетная станция «Юнона» оказалась в ста тысячах километров от Ганимеда и смогла провести наблюдения за ним в инфракрасном диапазоне при помощи инструмента JIRAM (Jovian Infrared Auroral Mapper), впервые составив карту северного полюса спутника.

Общество Тимати сообщил об уходе из Black Star Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является. 184

Здоровье Мясников указал на четыре ключевых показателя здоровья человека Телеведущий, доктор Александр Мясников перечислил четыре ключевых показателя здоровья человека в эфире телеканала «Россия 1». Превышение стандартных показателей опасно по четырем критериям: артериальному давлению, уровню холестерина в крови, показателю сахара, обхвату талии. 264

Наука Moderna начала третью фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19 Ранее американская биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса закончилась с позитивными результатами.

Шоу-бизнес Сын Валерии Арсений Шульгин сделал предложение девушке Пара сообщила, что Арсений сделал Лиане предложение руки и сердца, вручив ей помолвочное кольцо с большим бриллиантом. 41

Происшествия Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра науки Лукашевич Мосгорсуд в понедельник признал законным арест бывшего замминистра науки и высшего образования России Марины Лукашевич по делу о хищении более 50 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. 3

Экономика Более 38 тыс. руб. Кому в августе придет крупная выплата на детей Российские семьи с детьми уже в следующем месяце могут получить более 38 тыс. руб. Выплата придет не всем, а только части российских семей.

Гаджеты Технологический кризис Intel станет вызовом для TSMC, Samsung и других Специалисты Bernstein Research заявляют, что в технологическом плане Intel теперь отстаёт от TSMC на год или два, а с учётом сроков снижения уровня брака до приемлемого значения это отставание может быть ещё больше. 4

Общество «Белавиа» возобновит полеты в города России не ранее 7 августа «В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» продлевает приостановку выполнения полетов по следующим направлениям: во все пункты России по 7 августа (Краснодар, Сочи по 15 августа)», — сообщил авиаперевозчик.

Футбол «Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.