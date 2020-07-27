Экономика
РИА НовостиМинфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское
Минфин России предложил повысить минимальную цену на игристое вино в стране — с 1 января 2021 года она может вырасти на три процента, до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра, проект соответствующего приказа ведомства опубликован на портале regulaton.gov.ru.
Читать в источнике
Оценить107
с чего всё началось
Министерство финансов России предложило с 1 января поднять минимальную цену на игристое вино (шампанское) на 3%, до 169 рублей за 0,75 л. Проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в понедельник, 27 июля.Известия08:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Политика
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае
RT на русском 06:49
Энергетика
Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известия вчера в 03:47
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Политика
Медведев назвал G8 устаревшим форматом
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил Rheinische Post, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за "аннексии Крыма и интервенции на востоке Украины" и без решения этих проблем на возвращение России в G8 нет шансов.
Интерфакс 10:00
Общество
Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса
Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
Известия 08:54
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
Происшествия
В Москве из-за пожара из СИЗО-6 эвакуировали больше 850 человек
В Москве из-за пожара из СИЗО-6 "Печатники" эвакуировали больше 850 человек, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.
Газета.Ru 10:09
Общество
Хабаровчане защитили Дегтярева от рецидивиста с туберкулезом
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев уже завоевывает симпатию местного населения.
ФАН вчера в 10:29
Армия и оружие
«РФ и Китай — это новая ось»: читатели Daily Mail высказались о параде ВМФ России
В СМИ парад назвал «демонстрацией растущей мощи». С этим не согласился комментатор с ником «Rabbit Leader».
Новостной фронт 07:42
Футбол
Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»
РИА Новости 09:38
Путешествия
Видео переполненного пляжа в Сочи вызвало негодование местных жителей
Один из туристов снял на видео переполненный соотечественниками пляж, чем в очередной раз ужаснул обитателей курортного города.
Московский Комсомолец 04:38
Космос
«Юнона» обнаружила аморфный лед на полюсах Ганимеда
26 декабря 2019 года, в ходе очередного близкого пролета мимо Юпитера, межпланетная станция «Юнона» оказалась в ста тысячах километров от Ганимеда и смогла провести наблюдения за ним в инфракрасном диапазоне при помощи инструмента JIRAM (Jovian Infrared Auroral Mapper), впервые составив карту северного полюса спутника.
N+1 04:00
Общество
Тимати сообщил об уходе из Black Star
Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
Происшествия
ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве
В Москве предотвращен теракт, сообщает ФСБ. Предполагаемый террорист ликвидирован в Химках.
РБК 06:06
Здоровье
Мясников указал на четыре ключевых показателя здоровья человека
Телеведущий, доктор Александр Мясников перечислил четыре ключевых показателя здоровья человека в эфире телеканала «Россия 1». Превышение стандартных показателей опасно по четырем критериям: артериальному давлению, уровню холестерина в крови, показателю сахара, обхвату талии.
Национальная служба новостей вчера в 11:00
Наука
Moderna начала третью фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19
Ранее американская биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса закончилась с позитивными результатами.
РИА Новости 08:13
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге, признал вину, следует из распространенного видео СК РФ.
РИА Новости 08:28
Единоборства
Глава Дагестана Владимир Васильев встретился с Хабибом Нурмагомедовым
Нур 25 июля в 15:47
Шоу-бизнес
Сын Валерии Арсений Шульгин сделал предложение девушке
Пара сообщила, что Арсений сделал Лиане предложение руки и сердца, вручив ей помолвочное кольцо с большим бриллиантом.
Bimru.ru вчера в 03:38
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра науки Лукашевич
Мосгорсуд в понедельник признал законным арест бывшего замминистра науки и высшего образования России Марины Лукашевич по делу о хищении более 50 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:28
Экономика
Более 38 тыс. руб. Кому в августе придет крупная выплата на детей
Российские семьи с детьми уже в следующем месяце могут получить более 38 тыс. руб. Выплата придет не всем, а только части российских семей.
Konkurent.ru 25 июля в 23:28
Гаджеты
Технологический кризис Intel станет вызовом для TSMC, Samsung и других
Специалисты Bernstein Research заявляют, что в технологическом плане Intel теперь отстаёт от TSMC на год или два, а с учётом сроков снижения уровня брака до приемлемого значения это отставание может быть ещё больше.
3DNews 07:02
Общество
«Белавиа» возобновит полеты в города России не ранее 7 августа
«В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» продлевает приостановку выполнения полетов по следующим направлениям: во все пункты России по 7 августа (Краснодар, Сочи по 15 августа)», — сообщил авиаперевозчик.
Известия 09:40
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета 08:30
Общество
Рособрнадзор назвал долю высокобалльников по итогам ЕГЭ по химии
«Результаты ЕГЭ по химии демонстрирует стабильно высокие проценты в доле выпускников, набирающих высокие баллы», — заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
REGNUM 06:52
Общество
Отдыхающие шведы рассказали о российской подлодке в проливе Эресунн
Компания отдыхающих шведов наткнулась на подлодку во время прогулки под парусом в районе Эресуннского моста.
Слово и Дело 07:58
Экономика
В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
RT на русском 08:56