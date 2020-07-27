Экономика
Моя Москва.онлайнМинфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское
Уточнятся, что с 1 января 2021 года она может вырасти на 3%, до 169 рублей за бутылку 0,75 литра. Сегодня минимальная розничная цена на этот алкогольный напиток составляет 164 рубля за 0,75 литра готовой продукции.
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с чего всё началось
Минфин РФ предложил повысить минимальную розничную цену на игристое вино на 5 руб.-- до 169 руб. за 0,75 л. Проектом приказа предлагается установить новую цену с 1 января 2021 года.Коммерсантъвчера в 09:26
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На пропавшем в Бурятии самолете Ан-2 не сработал радиомаяк
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РИА Новости вчера в 22:21
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Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Германские СМИ написали, что строительство газопровода «Северный поток — 2» вновь приостановлено.
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Общество
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Российская газета вчера в 17:01
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Газета.Ru вчера в 15:33
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