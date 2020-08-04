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Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента

Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей. Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих.
РИА Новости04:35
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RT на русском

Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента

RT на русском04:38
Московский Комсомолец

Минфин предложил увеличить расходы на президента РФ и его администрацию

Московский Комсомолец06:47
ТАСС

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию в 2021 году

ТАСС06:47
Коммерсантъ

Определены статьи бюджета, которые сократят для оплаты антикризисных трат правительства

Коммерсантъ15:34
URA.Ru

Минфин РФ увеличит расходы на президента и его администрацию

URA.Ru05:00
ПРАЙМ

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

ПРАЙМ04:25
Ведомости

На работу Медведева в его новой должности могут выделить до 1,7 млрд рублей

Ведомости17:17

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК06:23
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Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии

«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — подчеркнула официальный представитель МИД.
RT на русском09:45
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У «Спартака» не будет абонементной программы на сезон в полном объеме

Московский "Спартак" не сможет реализовать в полной мере абонементную программу на домашние матчи команды в новом футбольном сезоне из-за различных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сообщается в релизе на официальном сайте "красно-белых".
РИА Новости15:44

Хорватия и Сербия по-разному отметят годовщину операции «Буря»

Белград, 4 августа 2020, 13:53 — REGNUM День памяти жертв преступлений против сербского населения в Хорватии во время операции «Буря» Белград и Загреб отмечают по-разному: в то время как в Хорватии это главный национальный праздник, в Сербии этот день вспоминают с болью.
REGNUM06:53
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Суд обязал «Аэрофлот» выплатить 29 млн рублей вдове погибшего пилота

Перевозчика обязали выплатить семье летчика, погибшего во время рейса, 29 млн рублей, сообщил «Солидарности» президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов.
Солидарностьвчера в 05:08
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Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ13:39
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
ЗакC.Ру02:29
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости09:58
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Netflix опубликовал трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»

Стриминговый сервис Netflix на своем Youtube-канале опубликовал трейлер сериала Ratched («Рэтчед»), в котором рассказывается история медсестры Милдред Рэтчед из романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки».
Rambler News Service14:45
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