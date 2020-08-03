Экономика
RT на русскомМинфин предложил увеличить расходы на администрацию президента
Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.
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с чего всё началось
В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей. Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих.РИА Новости04:35
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Общество
Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины «Вектора» от COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
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Общество
Массовая кампания по вакцинации против коронавируса стартует в октябре
По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, вакцинация от COVID-19 в стране начнется уже в октябре текущего года.
Новые Ведомости 05:38
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С большей долей вероятности, спорткары переведут на архитектуры с электрическими силовыми установками.
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Предзаказы Project CARS 3 открылись на всех платформах
Оформив предзаказ на делюкс-издание, пользователи смогут начать играть за три дня до релиза, а также получат сезонный пропуск, который предложит 4 набора различных дополнительных материалов.
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МИД Черногории: РПЦ вмешивается во внутренние дела страны
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«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон
"Химки" 1 августа объявили об уходе Юрана с поста главного тренера команды, при этом сам специалист сообщил РИА Новости, что удивлен заявлением клуба о своей отставке и отметил, что официальных документов не подписывал.
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Политика
МИД КНР отреагировал на требование Трампа продать TikTok
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал требование американского лидера Дональда Трампа продать американское подразделение китайской социальной сети TikTok американской компании, иначе соцсеть прекратит работу на территории США.
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