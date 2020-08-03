Экономика
REGNUMМинфин предложил увеличить расходы на президента РФ
Примечательно, что на 2022 год Минфин предлагает сократить такие расходы на 191 млн рублей — до 14,4 млрд, а в 2023 году вновь увеличить — уже на 219 млн, до 14,8 млрд рублей.
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Общество
Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
После пятого августа Пенсионный фонд Российско федерации будет выплачивать российским семьям с детьми не старше 16 лет пособие в 10000 рублей, сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.
ДВ-РОСС 03:42
Общество
Новый рекорд заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Польше
В последние дни в Польше был выявлен рост ежедневной заболеваемости COVID-19, иногда количество новых зараженных превышало 600 человек в сутки.
Аргументы недели 05:15
Общество
В Германии заявили о начале второй волны коронавируса
Глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона считает, что вторая волна эпидемии коронавируса в Германии уже началась, но она слабее первой.
РИА Новости 04:07
Политика
Объявленные в розыск 170 «российских боевиков» покинули Белоруссию
Порядка 170 россиян, которых власти Белоруссии отнесли к бойцам частной военной компании (ЧВК) и объявили в розыск, покинули республику.
Lenta.ru 04:49
Происшествия
В Калининграде умер ещё один пациент с коронавирусом
Умер мужчина 75 лет, крайне тяжёлая форма двухсторонней полисегментарной пневмонии на фоне органического поражения ЦНС.
Вести Калининград 04:28
Армия и оружие
Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих
С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 04:15
Общество
Продолжительность рабочего дня увеличилась на фоне пандемии
В ходе подсчетов эксперты пришли к выводу, что рабочий день стал длиннее почти на 49 минут. В основном, это касается европейских городов.
ФАН 05:09
Шоу-бизнес
Вика Цыганова в открытом купальнике поразила своих поклонников
Поклонники 56-летней певицы были поражены внешним видом Цыгановой.
Экономика сегодня вчера в 20:06
Происшествия
Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда
Миннеаполис, США, 4 августа 2020, 11:23 — REGNUM Записи с нательных камер офицеров полиции, участвовавших в задержании жителя американского Миннеаполиса, темнокожего Джорджа Флойда, опубликованы британским изданием Daily Mail.
REGNUM 04:23
Шоу-бизнес
Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком
Мужа певицы Полины Гагариной заметили в компании женщины с ребенком на прогулке в Ботаническом саду на ВДНХ.
ФАН вчера в 09:31
Футбол
Александр Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком»
Соглашение рассчитано по системе 3+1 Сегодня, 2 августа 2020, официально стало известно, что Александр Кокорин подписал контракт с московским "Спартаком".
Кубань-Информ 02 августа в 07:53
Происшествия
Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк пожаловалась, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
РИА Новости вчера в 17:48
Технологии
Forbes (США): нам следует подумать о том, чтобы начать вакцинацию от Covid-19 уже сейчас (Forbes)
Если вакцины окажутся эффективными, то через несколько месяцев мы сможем начать массовое производство.
ИноСМИ вчера в 22:50
Шоу-бизнес
Ведущий Первого канала тайно развелся с молодой женой
Ведущий Первого канала Александр Гордон тайно развелся со своей молодой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Lenta.ru 04:22
Общество
Дания разрешила достраивать «Северный поток-2»
Дания разрешила «Газпрому» достраивать газопровод «Северный поток-2».
Lenta.ru 04:50
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
Происшествия
Женщину облили кислотой в подмосковном Пушкино
Полиция разыскивает злоумышленника, который напал на прохожую на парковке одного из гипермаркетов в подмосковном Пушкино, плеснув ей в лицо кислотой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
Газета.Ru вчера в 16:40
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
Происшествия
Россиянин изнасиловал прохожую в день своего выхода из тюрьмы
По данным следствия, 5 июня 2020 года россиянин освободился из колонии, где отбывал срок за разбойное нападение.
Lenta.ru 03:57
Здоровье
В Самарской области рассказали о возможности второй волны коронавируса
Руководитель регионального информационного центра по COVID-19 Николай Ренц ответил на вопрос о возможности второй волны подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Самарской области.
SamRU.ru 02:19
Политика
На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»
Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru вчера в 12:50
Общество
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
Общество
РБК: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности
Каждый пятый ребенок в России (22,9%) оказался за чертой бедности согласно данным 2018 года, опубликованным в бюллетене Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности".
ТАСС вчера в 21:32
Здоровье
Яблоки, чеснок и лимоны снижают уровень холестерина в организме
Невские Новости 04:21
Общество
Сергей Гармаш заработал 96 млн рублей за три рекламных заказа
Невские Новости вчера в 13:21