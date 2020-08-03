Экономика

REGNUMREGNUMМинфин предложил увеличить расходы на президента РФ

Примечательно, что на 2022 год Минфин предлагает сократить такие расходы на 191 млн рублей — до 14,4 млрд, а в 2023 году вновь увеличить — уже на 219 млн, до 14,8 млрд рублей.
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Рассчитаны расходы на новую должность Медведева

Lenta.ru04:39

Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента

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Коммерсантъ02:02

Минфин РФ увеличит расходы на президента и его администрацию

URA.Ru05:00
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:20, Ашберн
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Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
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Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

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Новый рекорд заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Польше

В последние дни в Польше был выявлен рост ежедневной заболеваемости COVID-19, иногда количество новых зараженных превышало 600 человек в сутки.
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Объявленные в розыск 170 «российских боевиков» покинули Белоруссию

Порядка 170 россиян, которых власти Белоруссии отнесли к бойцам частной военной компании (ЧВК) и объявили в розыск, покинули республику.
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В Калининграде умер ещё один пациент с коронавирусом

Умер мужчина 75 лет, крайне тяжёлая форма двухсторонней полисегментарной пневмонии на фоне органического поражения ЦНС.
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Продолжительность рабочего дня увеличилась на фоне пандемии

В ходе подсчетов эксперты пришли к выводу, что рабочий день стал длиннее почти на 49 минут. В основном, это касается европейских городов.
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Поклонники 56-летней певицы были поражены внешним видом Цыгановой.
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Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

Миннеаполис, США, 4 августа 2020, 11:23 — REGNUM Записи с нательных камер офицеров полиции, участвовавших в задержании жителя американского Миннеаполиса, темнокожего Джорджа Флойда, опубликованы британским изданием Daily Mail.
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Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком

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Соглашение рассчитано по системе 3+1 Сегодня, 2 августа 2020, официально стало известно, что Александр Кокорин подписал контракт с московским "Спартаком".
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Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции

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РИА Новости вчера в 17:48
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Технологии

Forbes (США): нам следует подумать о том, чтобы начать вакцинацию от Covid-19 уже сейчас (Forbes)

Если вакцины окажутся эффективными, то через несколько месяцев мы сможем начать массовое производство.
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Ведущий Первого канала тайно развелся с молодой женой

Ведущий Первого канала Александр Гордон тайно развелся со своей молодой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
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Дания разрешила достраивать «Северный поток-2»

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Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
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Полиция разыскивает злоумышленника, который напал на прохожую на парковке одного из гипермаркетов в подмосковном Пушкино, плеснув ей в лицо кислотой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
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Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
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Россиянин изнасиловал прохожую в день своего выхода из тюрьмы

По данным следствия, 5 июня 2020 года россиянин освободился из колонии, где отбывал срок за разбойное нападение.
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В Самарской области рассказали о возможности второй волны коронавируса

Руководитель регионального информационного центра по COVID-19 Николай Ренц ответил на вопрос о возможности второй волны подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Самарской области.
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На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»

Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
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Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
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Каждый пятый ребенок в России (22,9%) оказался за чертой бедности согласно данным 2018 года, опубликованным в бюллетене Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности".
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Яблоки, чеснок и лимоны снижают уровень холестерина в организме

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Сергей Гармаш заработал 96 млн рублей за три рекламных заказа

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