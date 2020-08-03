Экономика
REGNUMМинфин предложил увеличить расходы на президента РФ
Примечательно, что на 2022 год Минфин предлагает сократить такие расходы на 191 млн рублей — до 14,4 млрд, а в 2023 году вновь увеличить — уже на 219 млн, до 14,8 млрд рублей.
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Происшествия
СК возбудил еще одно дело из-за фотографии Гитлера в «Банке памяти»
Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о публикации фото Адольфа Гитлера в "Банке памяти" для трансляции на сайте "Бессмертного полка", сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 03:55
Армия и оружие
Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России
Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
NewInform вчера в 02:18
Экономика
Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
Российская газета вчера в 02:24
Политика
Лукашенко считает, что Россия боится потерять Белоруссию
Россия была, есть и будет нашим ближайшим союзником - кто бы ни был у власти в Беларуси и России.
ТАСС 05:40
Общество
Детей российских чиновников уличили в поступлении в вузы без конкурса
Разработанный министерством образования и науки РФ приказ о порядке приёма студентов в российские вузы содержит лазейку, которой пользуются десятки российских чиновников, чтобы бесплатно устроить своих детей на обучение в престижные университеты без конкурса.
Octagon.Media вчера в 15:00
Культура
Самбурская сообщила о начале съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»
В своем Instagram актриса сообщила о начале съемок продолжения ситкома, однако не стала раскрывать тайну выхода картины на экраны.
Evo-rus.com 05:33
Политика
МИД КНР отреагировал на требование Трампа продать TikTok
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал требование американского лидера Дональда Трампа продать американское подразделение китайской социальной сети TikTok американской компании, иначе соцсеть прекратит работу на территории США.
RT на русском 04:20
Общество
Ураган «Исаиас» ослабел до уровня тропического шторма
Вашингтон, 4 августа 2020, 12:35 — REGNUM Ураган «Исаиас», который ранее сформировался в Атлантическом океане и обрушился на побережье американского штата «Северная Каролина», ослабел до уровня тропического шторма.
REGNUM 05:35
Происшествия
Семеро россиян пострадали в Мали при жесткой посадке Ан-74
В городе Гао на востоке Мали совершил жесткую посадку пассажирский самолет Ан-74 авиакомпании Utair с 11 людьми на борту, семеро из которых - россияне.
Газета.Ru вчера в 16:55
Происшествия
Россиянин изнасиловал прохожую в день своего выхода из тюрьмы
По данным следствия, 5 июня 2020 года россиянин освободился из колонии, где отбывал срок за разбойное нападение.
Lenta.ru 03:57
Политика
Избирком зарегистрировал четырех кандидатов в губернаторы Прикамья
Избирательная комиссия Пермского края зарегистрировала четырех кандидатов в губернаторы.
Новости Перми 59.ru 04:50
Происшествия
Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк пожаловалась, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
РИА Новости вчера в 17:48
Происшествия
Пожар в ангаре в центре Москвы ликвидирован
Информация о пожаре в металлическом ангаре, расположенном в Гарднеровском переулке, дом 3, строение 4а, в центре Москвы, поступила в 10:44 мск.
ТАСС 04:37
Политика
Белоруссия объявила о военных сборах у границы с Россией
Ruposters.ru 04:40
Общество
«Газпром» обжалует в суде штраф Польши по «Северному потоку-2»
"Газпром" намерен обжаловать в суде штраф польского антимонопольного регулятора на сумму 57 миллионов долларов.
Вести.Ru 00:24
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Общество
Пандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут
Сравнив количество и продолжительность совещаний, объем электронной переписки и другие параметры, наблюдатели пришли к выводу: в среднем рабочий день удлинился на 48,5 минуты, количество совещаний выросло на 13%, а число отправленных электронных писем стало больше почти в полтора раза.
Российская газета 05:28
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8T не получит Android 11
Профильное издание Xiaomi Today поделилось перечнем смартфонов Xiaomi и Redmi, которые не будут обновлены до Android 11.
Megaobzor.com 05:33
Армия и оружие
Сербия решила купить у Китая зенитную ракетную систему FK-3
Белград, 3 августа 2020, 22:03 — REGNUM Китайская зенитная ракетная система ПВО FK-3 поставлена в Сербию, сообщает Balkanska bezbednosna mreza.
REGNUM вчера в 15:03
Общество
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны
Обновлено в 12:30 Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
Экономика
Ростуризм оценил потери от закрытия российских границ для иностранцев
Глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью "Аргументам и фактам" заявила, что потери отрасли из-за отсутствия иностранных туристов в России в 2020 году составили около 500 млрд руб. По ее словам, в прошлом году туризм принес стране $10,9 млрд, что сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса.
Газета.Ru 05:11
Транспорт
В московском транспорте оштрафовали 42 тысячи пассажиров без масок
Более 42 тысяч пассажиров без масок и перчаток оштрафовали в транспорте Москвы с момента ввода масочно-перчаточного режима, сообщил во вторник заместитель руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Олег Иванов.
РИА Новости 05:50
Политика
Лукашенко заявил о системном кризисе интеграционных объединений
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в послании в преддверии выборов президента, что интеграционные структуры в мире переживают системный кризис, а некоторые по сути развалились и существуют только на бумаге.
РИА Новости 05:26
Общество
Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
Общество
Российскую вакцину от коронавируса протестируют на детях
Тестирование российской вакцины от коронавируса на детях запланировано на январь-февраль следующего года.
Lenta.ru 04:36
Общество
Сотни людей получили по почте таинственные посылки из Китая
Общественная служба новостей вчера в 07:32
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
REGNUM вчера в 07:31