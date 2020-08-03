Экономика

REGNUMREGNUMМинфин предложил увеличить расходы на президента РФ

Примечательно, что на 2022 год Минфин предлагает сократить такие расходы на 191 млн рублей — до 14,4 млрд, а в 2023 году вновь увеличить — уже на 219 млн, до 14,8 млрд рублей.
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Рассчитаны расходы на новую должность Медведева

Lenta.ru04:39

На работу Дмитрия Медведева в его новой должности могут выделить до 1,7 миллиарда рублей

Эхо Москвы02:03

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

ПРАЙМ04:25

В России начали готовиться к президентским выборам. Траты на организацию могут вырасти в 5 раз

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Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента

RT на русском04:38

На подготовку президентских выборов в 2023 году могут выделить 22 млрд рублей

Коммерсантъ02:02

На работу Медведева в его новой должности могут выделить до 1,7 млрд рублей

Ведомостивчера в 17:17
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Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
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Армия и оружие

Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих

С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 04:15
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Происшествия

На Кубани выявили 119 случаев коронавируса за сутки

На 4 августа на Кубани у 8 704 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 153,3 на 100 тысяч населения.
Kursk.com 03:58
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Экономика

Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость

Коммерсантъ вчера в 18:13
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Здоровье

В Самарской области рассказали о прививочной кампании против гриппа

Самара, 4 августа 2020, 11:44 — REGNUM Прививочная кампания против гриппа начнется в Самарской области во второй половине августа.
REGNUM 04:44
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Политика

Досрочное голосование на выборах главы Белоруссии начинается 4 августа

Досрочное голосование на выборах главы Белоруссии начнется во вторник более чем на 5,5 тыс. избирательных участках.
Народные новости 04:17
Общество

Суточный прирост случаев COVID-19 в РФ стал наименьшим с апреля

Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах РФ,в Москве зарегистрирован 691 новый случай COVID-19 за сутки, 12 смертей и 1456 выздоровевших.
Интерфакс 03:32
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Общество

В Крыму выявили 18 новых случаев коронавируса за сутки

Всего в Республике Крым зафиксировано 1323 случая заражения COVID-19.
Вести.Севастополь 02:57
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Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
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Политика

Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны

Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
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Космос

Европа запустит спутники за €445 млн для слежения за уровнем СО2

Миссия Copernicus уже получила контракт на сумму 445 миллионов евро, эти деньги вложила компания OHB-System AG, она же возглавит промышленный консорциум, который приступит к строительству первых двух спутников.
Популярная механика вчера в 08:03
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Политика

33 задержанных в Минске россиянина направлялись через Стамбул за океан

В эфире телеканала "Россия 1" один из руководителей дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Белоруссия Кирилл Плетнев, который встречался с арестованными в Минске 33 гражданами России, заявил, что конечной целью в их поездке являлась одна из стран Латинской Америки.
Комсомольская правда вчера в 07:53
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Общество

С 24 августа в Тверской области изменятся тарифы на полис ОСАГО

ЦБ разрешит страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10% для плохих водителей или уменьшать стоимость полиса, если автовладелец, наоборот, соблюдает все правила.
АиФ Тверь вчера в 03:43
Общество

Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований

Роспотребнадзор выразил опасения в связи с увеличением на фоне пандемии коронавируса числа исследований с помощью компьютерной томографии.
Деловое.ТВ вчера в 06:23
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Политика

Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией

В Витебской области на севере Белоруссии 11 августа начнутся плановые военные сборы, сообщила РИА Новости официальный представитель Министерства обороны республики Наталья Гаврусик.
РИА Новости 04:04
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Общество

Александра Друзя обвинили в домогательствах к школьницам

Александра Друзя обвинили в непристойном поведении по отношению к несовершеннолетним девушкам в прошлом.
ФАН вчера в 17:38
Шоу-бизнес

Вика Цыганова в открытом купальнике поразила своих поклонников

Поклонники 56-летней певицы были поражены внешним видом Цыгановой.
Экономика сегодня вчера в 20:06
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Здоровье

Яблоки, чеснок и лимоны снижают уровень холестерина в организме

Невские Новости 04:21
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Общество

Дания разрешила достраивать «Северный поток-2»

Дания разрешила «Газпрому» достраивать газопровод «Северный поток-2».
Lenta.ru 04:50
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Шоу-бизнес

Ведущий Первого канала тайно развелся с молодой женой

Ведущий Первого канала Александр Гордон тайно развелся со своей молодой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Lenta.ru 04:22
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Общество

Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса

Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru вчера в 12:19
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Гаджеты

Названы причины неполной зарядки смартфона

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в беседе с агентством «Прайм» назвал причины, из-за которых смартфон может заряжаться не полностью.
Live24 03:13
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Религия

Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла

Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
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Общество

Троих моряков нашли на необитаемом острове благодаря надписи на песке

Трех моряков нашли на необитаемом острове в Микронезии благодаря огромной надписи SOS на песке. Об этом сообщает Минобороны Австралии.
Lenta.ru 04:22
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Общество

На Среднем Урале выявили еще 182 новых случая коронавируса

За последние сутки в Свердловской области выявлено 182 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперштаб.
АиФ Урал 03:59
Авто

Jaguar I-Pace превысил паспортный запас хода в реальных условиях

Итоги поездки на центральном дисплее: в среднем паркетник расходовал 15,9 кВт•ч/100 км. Общее время путешествия (включая остановки) составило 9,5 ч. После поездки остаток заряда составил 5%, и борткомпьютер обещал ещё 18 км хода.
Драйв 03:08
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Происшествия

В Севастополе у роженицы выявлен коронавирус

Вместе с женщиной находились ещё две роженицы, которые изолированы в отдельные палаты и находятся под наблюдением.
Вести.Севастополь 04:27
Культура

Канал «Россия 1» покажет сериал «Наживка для ангела»

3 августа канал «Россия 1» начинает показ сериала «Наживка для ангела» (12+).
Северная неделя вчера в 02:37
Политика

Депутат парламента Украины Виктор Медведчук посетил Крым

ИА Красная Весна 02 августа в 14:17
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Здоровье

Российский врач связал шум в ушах с симптомами смертельных заболеваний

Российский врач-эндокринолог и диетолог Михаил Заботин в интервью изданию «Слово и Дело» завил, что шум в ушах может говорить о симптомах возрастных смертельных заболеваний, поэтому данной проблеме стоит уделить особое внимание.
Live24 вчера в 11:02
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Как работают Яндекс.Новости?
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