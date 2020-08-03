Экономика
Газета.RuМинфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию
Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета". В 2021 году траты могут быть увеличены на 88,78 млн рублей.
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с чего всё началось
В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей. Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих.РИА Новости04:35
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Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
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Кроме отказа от карантина, эксперты объясняют успех страны несильной зависимостью от туризма и развитыми программами социальной защиты.
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Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах
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В Санкт-Петербурге во вторник был обнаружен мертвым 22-летний TikTok-блогер из Таджикистана.
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Происшествия
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Футбол
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Самолёт, вылетевший в Красноярск, вернулся в петербургский аэропорт Пулково из-за трещины в стекле кабины, сообщает РИА Новости.
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Футбол
«Сочи» объявил о подписании контракта с защитником Тимофеем Маргасовым
Защитник Тимофей Маргасов подписал контракт с «Сочи», сообщается на официальном сайте клуба.
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