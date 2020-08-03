Экономика
Газета.RuМинфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию
Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета". В 2021 году траты могут быть увеличены на 88,78 млн рублей.
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с чего всё началось
В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей. Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих.РИА Новости04:35
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Бывший король Испании Хуан Карлос I сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции.
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В Башкирии сообщили о новых штаммах коронавируса
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В Минздраве Ливана заявили о сотнях пострадавших при взрыве в Бейруте
В результате взрыва в Бейруте могли пострадать сотни человек, сообщает Al Jazeera со ссылкой на министра здравоохранения Ливана Хамада Хассана.
RT на русском 12:33
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Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
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Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»
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Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
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Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Политика
Фонд «Либеральная миссия» оценил последствия реформы Основного закона
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Коммерсантъ вчера в 18:13
Общество
Выглядящий на 25 лет мужчина за 50 раскрыл секрет «вечной молодости»
Эдсон Брандао (Edson Brandão) из Нидерландов рассказал, как в 53 года он выглядит на несколько десятков лет моложе и чувствует себя при этом хорошо.
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Футболист Игбун остается в «Динамо» еще на два года
РИА Новости 05:28
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В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана
Тело молодого гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире дома на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:58
Армия и оружие
Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России
Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
NewInform вчера в 02:18
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье
Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1.
РИА Новости 08:27
Происшествия
Россиянку задержали за «вульва-балет»
Lenta.ru 11:19
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Политическая Экспертиза 05:54
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
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RT на русском 10:29
Политика
Кравчук допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе
В конце июля в интервью ряду украинских СМИ Кравчук уже заявлял о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта на юго-востоке страны, а также о возможном создании в Донбассе свободной экономической зоны.
Известия 10:52
Общество
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РБК 10:52
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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Общество
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Госпитализированная с инсультом Кондулайнен сломала руку в больнице
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СИБУР, Saudi Aramco и Total отказались от проекта в Саудовской Аравии
Saudi Aramco, Total и СИБУР отказались от нефтехимического проекта в Саудовской Аравии, поскольку он не имеет экономического потенциала в текущих рыночных условиях.
Интерфакс 07:53
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ISU изменил формат Гран-при по фигурному катанию из-за коронавируса
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РЕН ТВ 11:38
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В Москве похолодает до 15 градусов и пойдут дожди
К середине следующей недели в Москве существенно похолодает и начнутся дожди.
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Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
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Хабиб проведет подготовку к бою против Гэтжи в России
Матч ТВ вчера в 16:47