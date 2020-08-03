Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Минфине предложили увеличить президентские расходы

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию, пишет РИА "Новости" со ссылкой на документ "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности".
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с чего всё началось

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей. Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих.
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