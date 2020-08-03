Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета". В 2021 году траты могут быть увеличены на 88,78 млн рублей.
Читать в источнике
Комментировать4,1K
с чего всё началось

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей. Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих.
РИА Новости04:35

Подробнее о событии

Минфин предложил увеличить расходы на президента РФ и его администрацию

Московский Комсомолец06:47

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию в 2021 году

ТАСС06:47

На подготовку президентских выборов в 2023 году могут выделить 22 млрд рублей

Коммерсантъ02:02

Минфин РФ увеличит расходы на президента и его администрацию

URA.Ru05:00

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

ПРАЙМ04:25

Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента

RT на русском04:38

На работу Медведева в его новой должности могут выделить до 1,7 млрд рублей

Ведомостивчера в 17:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:09, Ашберн
Игры

Microsoft запустит сервис xCloud 15 сентября

Компания Microsoft анонсировала дату запуска облачного сервиса xCloud для пользователей игровой консоли Xbox.
Деловое.ТВ 10:07
1
Игры

Sony 6 августа проведет презентацию игр для PlayStation

Astera вчера в 12:33
5
Гаджеты

Xiaomi представила перечень обновляемых до Android 11 смартфонов

Xiaomi уже приступила к тестированию новой версии операционной системы на своих 10 смартфонах. Среди них есть устройства и бренда Redmi.
iReactor 10:56
8
Политика

Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
Известия 05:58
1,5K
Кино

Райан Рейнольдс претендует на роль Человека-ястреба в DC

Киноафиша России 02:48
Космос

Европа запустит спутники за €445 млн для слежения за уровнем СО2

Миссия Copernicus уже получила контракт на сумму 445 миллионов евро, эти деньги вложила компания OHB-System AG, она же возглавит промышленный консорциум, который приступит к строительству первых двух спутников.
Популярная механика вчера в 08:03
5
Гаджеты

В Steam назвали самое популярное «железо» у игроков

Чемпионат вчера в 07:49
7
Киберспорт

Пиковый онлайн Fall Guys в Steam уже превысил 55 тысяч человек

Игромания.ру 08:37
Политика

Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками

Нашли трёх несчастных девчонок. Они же не понимают, что они читают.
News.ru 07:28
190
Интернет

В WhatsApp появилась функция проверки вирусных сообщений

Пресс-служба WhatsApp сообщила о новой функции в своем мессенджере, которую будут поддерживать версии для ПК и мобильных устройств Речь идет о встроенном интернет-поиске правдивого контента, который содержится в пересылаемых сообщениях.
Деловое.ТВ 09:30
3
Гаджеты

Samsung Galaxy M51 получит поддержку быстрой зарядки 25 Вт

Ожидается, что Galaxy M51 станет преемником Galaxy 40. Говорят, что это первый смартфон Samsung с OLED-дисплеем без дисплея Samsung.
ITZine.ru 10:25
Гаджеты

Google представила недорогой смартфон Pixel 4a

Discover24 03:18
18
Технологии

Пользователи Windows 10 смогут досрочно активировать новое меню «Пуск»

Пользователи, у которых установлено майское обновление Windows 20 May 2020 Update (номер 2004) могут запустить новое меню «Пуск» благодаря недавнему апдейту и небольшому трюку с реестром.
Live24 01:36
14
Общество

В России запустили сервис для отказа от «зарплатного рабства»

Международная платежная система Visa и компания "Яндекс.Касса" запустили сервис, который позволяет переводить зарплату на карты всех российских банков, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:46
16
Игры

Повод вернуться в Кустодию: безумная метроидвания Blasphemous получила бесплатное DLC The Stir of Dawn

3DNews 10:15
Общество

Посольство США: РФ не уведомила дипломатов о переводе Уилана в колонию

Власти РФ не уведомили американских дипломатов о переводе осужденного за шпионаж Пола Уилана в мордовскую колонию, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова пресс-секретаря американской дипмиссии в Москве Ребекки Росс.
Газета.Ru 10:04
2
Общество

В Московской области ужесточили контроль масочного режима

В транспорте Московской области ужесточили контроль за соблюдением масочного режима.
RT на русском 08:00
128
Наука

Собаки перерабатывают речь подобно людям

Выяснилось, что за обработку интонаций и эмоций отвечали субкортикальные слои их мозга, тогда как значение слов обрабатывали центры слуха в коре больших полушарий.
Evo-rus.com 08:25
4
Общество

Audi извинилась за рекламу с держащей банан девочкой

Газета.Ru 10:22
Игры

Sony отчиталась о рекордном первом квартале. Отгрузки PS4 достигли 112,3 млн

В текущем финансовом году Sony прогнозирует рост доходов и операционной прибыли игрового сегмента, а также планирует отгрузить 9 млн консолей PS4, что на 4,6 млн меньше, чем в прошлом году.
Игромания.ру 02:57
Общество

Сотрудники Blizzard пожаловались, что им не хватает на жизнь

Некоторые из работников пожаловались, что им не хватает денег на жизнь. Речь идёт о тестировщиках и сотрудниках службы поддержки.
Чемпионат 08:03
Авто

Самый дешевый электромобиль выходит на рынок в США

До конца года на рынке США начнутся поставки электромобилей K23 и K27, которые разработаны компанией из Китая Kandi Technologies Group.
Тарантас Ньюс 09:09
1
Технологии

Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта

Инженеры компании Virgin Galactic, владельцем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон, приступили к первому этапу разработки космического корабля.
Pravda.Ru 07:02
24
Космос

Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане

Космический корабль Crew Dragon после полета на Международную космическую станцию (МКС) сел на воду в Атлантическом океане.
Евразия Daily вчера в 01:31
1,2K
Общество

Компания Garmin заплатила многомиллионный выкуп хакерам — Sky News

Производитель умных часов — компания Garmin заплатила вымогателям «многомиллионный выкуп» после взлома ее системы, 3 августа сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник, называющий себя посредником этой сделки.
ИА Красная Весна 00:54
4
Наука

Ученые нашли жука, который может убежать из желудка хищника

Российская газета 06:35
1
Здоровье

Препарат «Спинраза» могут включить в перечень жизненно важных лекарств

Комиссия Минздрава рекомендовала включить в перечень жизненно важных лекарств препарат «Спинраза».
Моя Москва.онлайн вчера в 09:37
4
Общество

На Украине готовят большую распродажу тюрем

На Украине готовятся к большой распродаже тюрем. Мероприятие стартует в четверг, 6 августа.
Общественная служба новостей 10:21
Экономика

Средняя месячная зарплата в России составила 35 тысяч рублей

Самый маленький показатель наблюдается в сфере сельского хозяйства и легкой промышленности, поскольку лишь 1,2% работающих могут похвастаться хорошими зарплатами.
Evo-rus.com 02:38
3,5K
Футбол

Испанский вратарь Икер Касильяс завершил игровую карьеру

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.
Российская газета 08:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное