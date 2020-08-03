Экономика
Газета.RuМинфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию
Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета". В 2021 году траты могут быть увеличены на 88,78 млн рублей.
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с чего всё началось
В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей. Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих.РИА Новости04:35
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Общество
«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»
Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости 06:33
Политика
Лукашенко пообещал дать «самый жесткий отпор» протестующим белорусам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал пресекать в стране несанкционированные акции протеста самым жестким образом.
Московский Комсомолец 07:35
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
Известия 05:58
Игры
Предзаказы Project CARS 3 открылись на всех платформах
Оформив предзаказ на делюкс-издание, пользователи смогут начать играть за три дня до релиза, а также получат сезонный пропуск, который предложит 4 набора различных дополнительных материалов.
Srnsk вчера в 11:24
Авто
Самый дешевый электромобиль выходит на рынок в США
До конца года на рынке США начнутся поставки электромобилей K23 и K27, которые разработаны компанией из Китая Kandi Technologies Group.
Тарантас Ньюс 09:09
Кино
Режиссер «Дюны» попробует завершить фильм в срок
Режиссер фантастического фильма "Дюна" Дени Вильнев признал, что эпидемия коронавируса стала серьезной помехой в работе, но пообещал сделать все возможное, чтобы успеть снять и смонтировать картину в срок.
Kinonews.ru 03:01
Политика
Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России
Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
Газета.Ru 03:38
Здоровье
Минздрав предупредил о приходе в РФ осенью 4 новых штаммов гриппа
С приходом нового эпидсезона в России появятся четыре новых, ранее не циркулировавших штамма гриппа, предупреждает Минздрав РФ.
Интерфакс 08:49
Футбол
Денис Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков в своём «инстаграме» сообщил, что покидает грозненский клуб.
Чемпионат 09:17
Происшествия
В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн мальчика
Власти Крыма наградят семилетнюю Дарью из Тулы, которая спасла упавшего в бассейн отеля 5-летнего мальчика, не умеющего плавать.
ТАСС 08:17
Общество
В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Газета.Ru вчера в 19:59
Общество
В России запущен сервис для отказа от «зарплатного рабства»
Visa и "Яндекс.Касса" объявили о запуске проекта, позволяющего переводить зарплаты сотрудников в любой банк страны без формирования платежных поручений, сообщает пресс-служба платежной системы.
Российская газета 04:22
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия вчера в 16:09
Происшествия
В Кирове полицейские закрыли подростка в багажнике
Уголовное дело возбуждено в Кирове по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции, посадившими подростка в багажник автомобиля, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
РИА Новости 09:22
Политика
В Перу заявили о планах получить доступ к вакцине от COVID-19
Власти Перу рассчитывают в августе-сентябре заключить соглашения, открывающие стране доступ к вакцине от коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 13:55
Общество
Бывший король Испании сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции
Бывший король Испании Хуан Карлос I сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции.
Lenta.ru 05:10
Политика
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Премьер-министр Великобритании рискует вызвать гнев президента США Дональда Трампа после того, как Лондон согласится предоставить возможность создания штаб-квартиры китайской компании ByteDance - владельца одной из самых быстрорастущих социальных платформ TikTok.
Газета.Ru 02:46
Общество
В Казани около ТЦ оборудовали парковку для женщин
Парковочные места окрасили в розовый цвет. Такие парковки есть в большинстве стран, включая ОАЭ, Швейцарию и Южную Корею.
Evo-rus.com 02:10
Экономика
Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
Российская газета вчера в 02:24
Экономика
Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню
Собираемость долгов по агентским портфелям приближается к докризисному периоду, отметил и гендиректор "МБА Финансы" Федор Вахата.
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Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье
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РИА Новости 08:27
Происшествия
Четыре человека задержаны после массовой драки в Парке Горького
Эхо Москвы 02 августа в 12:33
Политика
Хорватия и Сербия по-разному отметят годовщину операции «Буря»
Белград, 4 августа 2020, 13:53 — REGNUM День памяти жертв преступлений против сербского населения в Хорватии во время операции «Буря» Белград и Загреб отмечают по-разному: в то время как в Хорватии это главный национальный праздник, в Сербии этот день вспоминают с болью.
REGNUM 06:53
Финансы
Международные экономисты предрекли неминуемое падение доллара
Международные экономисты сходятся во мнении, что в скором времени американский доллар столкнется с неминуемым падением своей стоимости.
ФАН 07:41
Шоу-бизнес
Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку
"Лена шла в душ, оступилась, упала и сломала руку", — заявил источник газеты. Елена Кондулайнен родилась в 1958 году.
РИА Новости 08:22
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Общество
В Москве похолодает до 15 градусов и пойдут дожди
К середине следующей неделе в Москве существенно похолодает и начнутся дожди.
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Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20