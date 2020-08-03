Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета". В 2021 году траты могут быть увеличены на 88,78 млн рублей.
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с чего всё началось

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей. Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих.
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Минфин предложил увеличить расходы на президента РФ и его администрацию

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Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента

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