Минфин предложил увеличить финансирование администрации президента
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Методика подготовлена в соответствии с правилами составления федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов. В июле 2021 года Минфин предложил сократить на 10% незащищенную часть ассигнований федерального бюджета в 2021–2023 годах.В источнике
С чего всё началось
Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию
В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей. Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих.
РИА Новости04:35
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