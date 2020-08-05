Медведев обойдется россиянам в 1,7 млрд руб. за три года
Смотрите также
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Число погибших в результате взрыва в Бейруте превысило 100 человек
Глава Хабаровского края Дегтярев не собирается повышать себе зарплату
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Адвокат Сафронова заявил о слежке российской разведки за своим подзащитным
Цена октябрьского фьючерса на золото обновила исторический рекорд
Россияне назвали основные причины увольнения с работы
Молодежная сборная России разгромила «Сочи» на предсезонном турнире
Бейрут приходит в себя после мощного взрыва. Дорожные службы приступили к разбору завалов
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
Минздрав РФ предупредил о четырех новых штаммах гриппа осенью
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
В России предложили отправлять молодых мам на профпереподготовку
Волочкова продаёт купель, чтобы оплатить штрафы из Дивеево
В Роскачестве рассказали о вреде свежевыжатых соков
Россия разрывает соглашение с Кипром по двойному налогообложению
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького
Число погибших в результате взрыва в Бейруте превысило 100 человек
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
В РФ предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей
Глава Хабаровского края Дегтярев не собирается повышать себе зарплату
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Россияне назвали основные причины увольнения с работы
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
На границе России и Казахстана произошли драки с участием мигрантов
Адвокат Сафронова заявил о слежке российской разведки за своим подзащитным
За первые полгода 2020 года российский бюджет потратил 667 млрд руб. на федеральных чиновников. Это 6-7% всех бюджетных расходов, или три месяца выплат 22 млн российских детей по 10 тыс. руб.В источнике
С чего всё началось
Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию
В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей. Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих.
РИА Новостивчера в 04:35
Подробнее о событии
Минфин предложил увеличить расходы на президента РФ и его администрацию
Московский Комсомолецвчера в 06:47
На подготовку президентских выборов в 2023 году могут выделить 22 млрд рублей
Коммерсантъвчера в 02:02