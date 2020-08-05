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Медведев обойдется россиянам в 1,7 млрд руб. за три года

За первые полгода 2020 года российский бюджет потратил 667 млрд руб. на федеральных чиновников. Это 6-7% всех бюджетных расходов, или три месяца выплат 22 млн российских детей по 10 тыс. руб.В источнике
С чего всё началось
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