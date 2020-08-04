Минфин предложил увеличить расходы на президента на 89 млн рублей

В 2021 году ведомство предлагает сократить содержание главы кабмина и его аппарата на 191 млн - до 7,28 млрд рублей. Правда, уже в 2022 году расходы составят 7,3 млрд рублей, а в 2023 - 7,6 млрд.