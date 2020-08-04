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Царьград
Царьград

Минфин предложил увеличить расходы на президента на 89 млн рублей

В 2021 году ведомство предлагает сократить содержание главы кабмина и его аппарата на 191 млн - до 7,28 млрд рублей. Правда, уже в 2022 году расходы составят 7,3 млрд рублей, а в 2023 - 7,6 млрд.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей. Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих.
РИА Новостивчера в 04:35
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Московский Комсомолец

Минфин предложил увеличить расходы на президента РФ и его администрацию

Московский Комсомолецвчера в 06:47
ТАСС

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию в 2021 году

ТАССвчера в 06:47
RT на русском

Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента

RT на русскомвчера в 04:38
URA.Ru

Минфин РФ увеличит расходы на президента и его администрацию

URA.Ruвчера в 05:00
ПРАЙМ

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

ПРАЙМвчера в 04:25
Коммерсантъ

На подготовку президентских выборов в 2023 году могут выделить 22 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 02:02
Ведомости

На работу Медведева в его новой должности могут выделить до 1,7 млрд рублей

Ведомостивчера в 17:17
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Кравчук отрицает особый статус для Донбасса в Минских договоренностях

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент страны, Леонид Кравчук сказал, что в Минских соглашениях нет обязательного требования вводить "особый статус" отдельных регионов Донецкой и Луганской областей в конституцию Украины.
Кравчук отрицает особый статус для Донбасса в Минских договоренностях
Интерфаксвчера в 16:31
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"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
РИА Новости21:41
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
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Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»

Россия испытает торпеду "Судного дня" осенью Россия готовится к испытаниям атомной подводной лодки К-329 "Белгород", которая выступит первым носителем сверхмощного, неуязвимого оружия "Судного дня" — беспилотного подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергоустановкой.
Пятый канал2 августа в 22:34
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Санчо подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

Футболист дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо согласен подписать 5-летний контракт с английским "Манчестер Юнайтед", если клубы договорятся о переходе, сообщает в своем Instagram журналист The Guardian Фабрицио Романо.
РИА Новости3 августа в 12:26
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Городовой3 августа в 14:14
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Мэрия Улан-Удэ закупит автобусы с цитатами Путина на ₽200 млн

Власти Улан-Удэ объявили два конкурса на поставку автобусов с цитатами президента России Владимира Путина, их общая стоимость составляет почти 200 млн рублей, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на данные сайта госзакупок.
Znak.comвчера в 13:52
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
ЗакC.Рувчера в 02:29
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