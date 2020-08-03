Экономика
Капитал страныМедведев обойдется россиянам в 1,7 млрд руб. за три года
За первые полгода 2020 года российский бюджет потратил 667 млрд руб. на федеральных чиновников. Это 6-7% всех бюджетных расходов, или три месяца выплат 22 млн российских детей по 10 тыс. руб.
Читать в источнике
Оценить7,2K
с чего всё началось
В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей. Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих.РИА Новостивчера в 04:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин предложил увеличить расходы на президента РФ и его администрацию
Московский Комсомолецвчера в 06:47
На подготовку президентских выборов в 2023 году могут выделить 22 млрд рублей
Коммерсантъвчера в 02:02
На работу Медведева в его новой должности могут выделить до 1,7 млрд рублей
Ведомости03 августа в 17:17
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 03:58, Ашберн
Общество
В России за сутки зарегистрировано 5 159 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили ещё 5 159 новых случаев коронавируса в 83 регионах. 30% пациентов не имели клинических проявлений инфекции.
Вести Подмосковья вчера в 06:10
Политика
В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
РИА Новости вчера в 21:41
Происшествия
Начальник Следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
Начальник Следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.
Коммерсантъ 01:24
Происшествия
Сотрудница посольства РФ пострадала при взрыве в бейрутском порту
Сотрудница российского посольства пострадала при мощном взрыве в порту ливанского Бейрута, сообщает Daily Storm.
ПолитРоссия вчера в 13:31
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у него есть данные о фальсификации доказательств представителями потерпевших в деле о смертельном ДТП в центре Москвы.
Lenta.ru 03:45
Общество
Россияне перечислили причины увольнения с работы
Главной причиной увольнения 31% респондентов назвали неготовность работодателя повысить зарплату.
Газета.Ru 01:29
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам до 7,4%
Для зарплатных клиентов минимальная ставка на ипотеку составит от 8,1%, для клиентов других банков - от 8,4% годовых.
ИА БанкИнформСервис 03:32
Шоу-бизнес
Живой Кен впервые после 80 операций показал свое тело в бикини
На свое сомнительное преображение Алвес уже потратил более 600 тыс. фунтов стерлингов и, очевидно, останавливаться не собирается.
Wday.ru 03 августа в 09:03
Экономика
Часть россиян в августе получит субсидию в размере 15 тысяч рублей
Россиянам напомнили, что до 15 августа текущего года необходимо подать заявку на получение субсидии, минимальный размер которой составит 15 тысяч рублей.
NewInform вчера в 04:54
Происшествия
Бывший агент ЦРУ поставил под сомнение причину взрыва в Бейруте
Роберт Баэр, бывший оперативник Центрального разведывательного управления США, высказал сомнения в официальной версии чудовищного взрыва в Бейруте.
Ридус 03:16
Общество
«Победа» отправила треть пилотов в неоплачиваемые отпуска до 2021 года
Около сотни вторых и младших пилотов авиакомпании «Победа» были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска до начала 2021, сообщила Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на заявления двух пилотов авиакомпании и три других источника в отрасли.
Финансовая газета вчера в 14:15
Общество
На курортах Турции резко выросло число заражений коронавирусом
Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа написал в Twitter, что после открытия границ с Россией на турецких курортах резко увеличилось число заражений.
Газета.Ru 03:03
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Общество
В России выявлено 5 204 новых случаев коронавируса
На сегодняшний день в России в общей сложности выявлено 866 627 случаев коронавируса.
Говорит Москва 03:50
Футбол
«Спартак» заинтересован в приобретении чемпиона Европы
Московский "Спартак" заинтересован в приобретении полузащитника "Лестер Сити" Адриена Силвы, сообщает O Jogo.
Газета.Ru 02:39
Технологии
Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта
Инженеры компании Virgin Galactic, владельцем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон, приступили к первому этапу разработки космического корабля.
Pravda.Ru вчера в 07:02
Шоу-бизнес
Ирина Горбачева подтвердила роман с бывшим солистом Quest Pistols
По словам Горбачевой, точку в отношениях поставили измены ее супруга. После этого случая актриса не афиширует свою личную жизнь.
CT news вчера в 16:42
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 03 августа в 08:20
Армия и оружие
Украина заявила об обстрелах со стороны Донбасса
В Минобороны Украины заявили, что 2 августа на Донбассе было совершено два обстрела.
DixiNews 03 августа в 03:10
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Экономика
Выручка Ростелекома во II квартале выросла на 13%
Выручка ПАО "Ростелеком" по МСФО во втором квартале 2020 года выросла год к году на 13% и составила 127,28 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Интерфакс 03:32
Шоу-бизнес
Волочкова продает свою купель для оплаты штрафов за визит в Дивеево
Анастасия Волочкова решила расплатится со штрафами за проникновение в Дивеево своей купелью.
Открытый Нижний 03:20
Политика
В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT призыв бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион к русскоязычным гражданам «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».
RT на русском 03:29
Технологии
Snapdragon 875 будет производить TSMC – у Samsung проблемы с 5-нанометровым техпроцессом
Интересно, что TSMC и раньше значилась в поставщиках Snapdragon 875, но производство этой SoC должно было начаться на мощностях Samsung, и только потом небольшую часть заказа планировалось передать тайваньской компании.
iXBT.com 02:55
Политика
Кандидат в президенты Белоруссии призвал обновить договор с Россией
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев в интервью РИА Новости заявил, что Москва и Минск должны заключить новый союзный договор.
RT на русском 03:27