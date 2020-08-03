Экономика

Капитал страныКапитал страныМедведев обойдется россиянам в 1,7 млрд руб. за три года

За первые полгода 2020 года российский бюджет потратил 667 млрд руб. на федеральных чиновников. Это 6-7% всех бюджетных расходов, или три месяца выплат 22 млн российских детей по 10 тыс. руб.
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с чего всё началось

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей. Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих.
РИА Новостивчера в 04:35

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Минфин РФ увеличит расходы на президента и его администрацию

URA.Ruвчера в 05:00

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию в 2021 году

ТАССвчера в 06:47

Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента

RT на русскомвчера в 04:38

Минфин предложил увеличить расходы на президента РФ и его администрацию

Московский Комсомолецвчера в 06:47

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

ПРАЙМвчера в 04:25

На подготовку президентских выборов в 2023 году могут выделить 22 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 02:02

На работу Медведева в его новой должности могут выделить до 1,7 млрд рублей

Ведомости03 августа в 17:17
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств со стороны представителей потерпевших в деле о смертельном ДТП с участием актера.
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Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет.
Lenta.ru 02:50
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Происшествия

Около 20 солдат пострадали при обрушении моста на учениях в Приамурье

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Житель Подмосковья ранил полицейского, пришедшего к нему с обыском

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Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
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Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости вчера в 07:03
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Здоровье

Два человека повторно заболели коронавирусом в Карелии

Напомним, на утро 5 августа в Карелии зарегистрировано 48 новых случаях заболевания. Всего в Карелии 2466 фактов коронавируса.
Петрозаводск говорит 02:44
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Общество

В Турции заявили о резком росте случаев коронавируса на курортах

РИА Новости 04:00
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Происшествия

Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку

Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
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Шоу-бизнес

Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой

Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ вчера в 03:51
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

За июнь и июль выплаты уже получили почти 90% всех семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.
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Происшествия

Мужчина забыл сумку с 1,3 млн рублей на самокате в Москве

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У берегов Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими

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Мишустин снял ограничения на железнодорожные поездки в Калининград

Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами возобновляется.
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«Уфа» представила новую игровую форму с силуэтом Уральских гор

Футбольный клуб "Уфа" представил новую форму на сезон 2020/2021.
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Происшествия

В Сочи 11-летний мальчик погиб после нападения медведей

Следователи выясняют обстоятельства гибели 11-летнего мальчика, на которого напали дикие медведи.
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Происшествия

Под Саратовом алабай покусал трехлетнего мальчика

В Вольске Саратовской области собака покусала трехлетнего мальчика. Об этом ИА "Взгляд-инфо" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
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В Сеть просочились фотографии и видео новинок от Samsung

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Экономика

С 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров

В августе работающие пенсионеры начнут получать пенсию в повышенном размере в результате корректировки, которую производит Пенсионный фонд Российской Федерации.
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Российские компании подтвердили заявки на поставку в августе 1,21 млн тонн нефти в Белоруссию, из них 77 тысяч тонн будет поставлено железнодорожным транспортом, остальное — по нефтепроводу, — сказал Тищенко.
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«Каролина» победила «Рейнджерс» и вышла в первый раунд плей-офф НХЛ

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Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
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Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео

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