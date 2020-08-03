В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей. Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих.

с чего всё началось

За первые полгода 2020 года российский бюджет потратил 667 млрд руб. на федеральных чиновников. Это 6-7% всех бюджетных расходов, или три месяца выплат 22 млн российских детей по 10 тыс. руб.

Медведев обойдется россиянам в 1,7 млрд руб. за три года

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