Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.

с чего всё началось

В Министерстве финансов России начали разрабатывать проект по ужесточению налоговой нагрузки для глобальных поставщиков цифровых услуг. В том числе речь идёт о всемирно известных американских компаниях Apple, Google и Facebook.

Минфин предложил ужесточить налогообложение для Google и Facebook

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