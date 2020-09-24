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РБК
РБК

Минфин предложил ужесточить регулирование криптовалют в России

«Криптовалюта часто используется в целях уклонения от уплаты налогов, для легализации средств, добытых преступным путем, и финансирования противоправной деятельности», — утверждают в Минфине.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минфин обновляет регулирование виртуальных валют

Минфин обновляет регулирование виртуальных валют Минфин разослал заинтересованным ведомствам очередной пакет законопроектов по регулированию обращения в России криптовалюты.
Коммерсантъвчера в 17:54
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Росбалт

В России предложили ужесточить регулирование криптовалют

Росбалтвчера в 09:08
ФедералПресс

Россиянам осложнят доступ к криптовалютам

ФедералПрессвчера в 08:37
Право.ру

Минфин обновит регулирование криптовалюты

Право.рувчера в 02:09
РБК

Минфин предложил ужесточить регулирование криптовалют в России

РБКвчера в 04:27
Парламентская газета

Минфин планирует обновление регулирования криптовалют, пишут СМИ

Парламентская газетавчера в 03:19
Lenta.ru

Россиянам затруднят доступ к криптовалютам

Lenta.ruвчера в 08:00
Коммерсантъ

Минфин обновляет регулирование виртуальных валют

Коммерсантъвчера в 17:54

Гигантская крыса награждена медалью за обнаружение мин в Камбодже

Африканская гигантская крыса по кличке Магава была награждена престижной золотой медалью за свою работу по обнаружению наземных мин. За свою карьеру Магава обнаружил 39 наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов.
Российская газета00:31

Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь

Переброска воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу Севастополя на сегодняшний день невозможна, проект, скорее всего, закрыт насовсем, заявил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости04:58

Препараты от COVID-19 внесут в список жизненно важных лекарств в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что лекарственные препараты, которые используются для лечения коронавирусной инфекции, будут включены в список жизненно необходимых лекарств министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял в августе 2020 года.
REGNUM04:25
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Лукашенко заявил о готовности строить морской терминал в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС.
РИА Новости04:33
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Украина поставит на учет в полиции всех пользователей запрещенных российских ресурсов

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что всех пользователей российских ресурсов, которые запрещены на Украине, поставят на учет, и в случае распространения российского контента у них будут проблемы с полицией и силовыми структурами.
Вести.Ru05:14