Минфин предложил ужесточить регулирование криптовалют в России
«Криптовалюта часто используется в целях уклонения от уплаты налогов, для легализации средств, добытых преступным путем, и финансирования противоправной деятельности», — утверждают в Минфине.В источнике
С чего всё началось
Минфин обновляет регулирование виртуальных валют
Минфин обновляет регулирование виртуальных валют Минфин разослал заинтересованным ведомствам очередной пакет законопроектов по регулированию обращения в России криптовалюты.
Коммерсантъвчера в 17:54
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