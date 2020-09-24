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РБК
РБК

Минфин предложил ужесточить регулирование криптовалют в России

В документе дается определение цифровой валюты, запрещается ее использование в России для оплаты товаров и услуг. Президент Владимир Путин подписал закон 31 июля, новые правила вступят в силу 1 января 2021 года.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минфин обновляет регулирование виртуальных валют

Минфин обновляет регулирование виртуальных валют Минфин разослал заинтересованным ведомствам очередной пакет законопроектов по регулированию обращения в России криптовалюты.
Коммерсантъвчера в 17:54
Подробнее о событии
Росбалт

В России предложили ужесточить регулирование криптовалют

Росбалтвчера в 09:08
Коммерсантъ

Минфин обновляет регулирование виртуальных валют

Коммерсантъвчера в 17:54
Lenta.ru

Россиянам затруднят доступ к криптовалютам

Lenta.ruвчера в 08:00
РБК

Минфин предложил ужесточить регулирование криптовалют в России

РБКвчера в 04:27
Парламентская газета

Минфин планирует обновление регулирования криптовалют, пишут СМИ

Парламентская газетавчера в 03:19
Право.ру

Минфин обновит регулирование криптовалюты

Право.рувчера в 02:09
ФедералПресс

Россиянам осложнят доступ к криптовалютам

ФедералПрессвчера в 08:37

«Победа» назвала распродажу «Уральских авиалиний» путем к банкротству

«Уральские авиалинии», которые по итогам 2019 года входили в пятерку крупнейших российских авиакомпаний, с 24 сентября начали продавать билеты из Жуковского в Санкт-Петербург, Сочи и еще шесть городов (Нижневартовск, Казань, Волгоград, Архангельск, Пермь и Воронеж) по цене от 499 руб. в одну сторону, назвав эти билеты «победными».
«Победа» назвала распродажу «Уральских авиалиний» путем к банкротству
РБКвчера в 12:40
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Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на забор вокруг дома Киркорова

Московский штаб основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального подал жалобы в Росприроднадзор и прокуратуру из-за дома певца Филиппа Киркорова в Подмосковье, перекрывающего доступ к Москве-реке.
РБКвчера в 15:56
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Тиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером

Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.
Общественная служба новостейвчера в 06:17
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Источник сообщил о возможном повторении в Москве карантина для пожилых

"Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями", - сказал собеседник агентства.
Интерфаксвчера в 12:49
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«Ростов» проиграл дома «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы

В домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Ростов" неожиданно уступил "Маккаби" (Хайфа) со счетом 1:2. Напомним, что на этой стадии судьба противостояния решается по итогу одной встречи.
Российская газетавчера в 14:45
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Разработку Among Us 2 отменили — вместо этого улучшат оригинал

Разработчики из Innersloth объявили, что решили не создавать продолжение космической выживалки Among Us, где «мирным жителям» нужно вычислить предателей, убивающих членов экипажа и устраивающих диверсии.
Игромания.рувчера в 01:33

Власти Москвы заявили о продолжении очного обучения в школах и вузах

Обучение в школах и вузах Москвы остаётся в обычном очном режиме, рекомендации по переводу на "удаленку" касаются только крупных компаний и предприятий, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай.
РИА Новостивчера в 12:25
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Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН

«Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего совета в целом», — сказал Небензя.
RT на русскомвчера в 12:33
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