Минфин предложил ужесточить регулирование криптовалют в России
В документе дается определение цифровой валюты, запрещается ее использование в России для оплаты товаров и услуг. Президент Владимир Путин подписал закон 31 июля, новые правила вступят в силу 1 января 2021 года.В источнике
С чего всё началось
Минфин обновляет регулирование виртуальных валют
Минфин обновляет регулирование виртуальных валют Минфин разослал заинтересованным ведомствам очередной пакет законопроектов по регулированию обращения в России криптовалюты.
Коммерсантъвчера в 17:54
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