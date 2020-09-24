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РБК
РБК

Минфин предложил ужесточить регулирование криптовалют в России

«Криптовалюта часто используется в целях уклонения от уплаты налогов, для легализации средств, добытых преступным путем, и финансирования противоправной деятельности», — утверждают в Минфине.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минфин обновляет регулирование виртуальных валют

Минфин обновляет регулирование виртуальных валют Минфин разослал заинтересованным ведомствам очередной пакет законопроектов по регулированию обращения в России криптовалюты.
Коммерсантъвчера в 17:54
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Росбалт

В России предложили ужесточить регулирование криптовалют

Росбалтвчера в 09:08
Парламентская газета

Минфин планирует обновление регулирования криптовалют, пишут СМИ

Парламентская газетавчера в 03:19
Lenta.ru

Россиянам затруднят доступ к криптовалютам

Lenta.ruвчера в 08:00
РБК

Минфин предложил ужесточить регулирование криптовалют в России

РБКвчера в 04:27
ФедералПресс

Россиянам осложнят доступ к криптовалютам

ФедералПрессвчера в 08:37
Право.ру

Минфин обновит регулирование криптовалюты

Право.рувчера в 02:09
Коммерсантъ

Минфин обновляет регулирование виртуальных валют

Коммерсантъвчера в 17:54

Горбачев отвел России роль посредника между США и Китаем

Сегодня для России было бы разумно вернуться к новому политическому мышлению и поставить своей целью дипломатическим путем предотвратить биполярный конфликт между США и Китаем Михаил Горбачев, экс-президент СССР Политик рассказал, что в конце 1980-х годов появился "принцип нового мышления".
Piter.tv01:57

Греф попросил Тинькова удалить шутку про Мишустина в Instagram

Банкир последовал совету коллеги и подкорректировал пост в социальной сети Предприниматель Олег Тиньков исправил пост в Instagram после того, как ему позвонил глава Сбербанка Герман Греф и попросил не обижать премьер-министра России Михаила Мишустина.
АМИТЕЛ20:17
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За сутки в Челябинской области умерли 3 человека с коронавирусом

За прошедшие сутки, 24 сентября, в Челябинской области умерли три человека, зараженные коронавирусом, в том числе двое – непосредственно от ковидной пневмонии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Доступ102:37
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В США ищут ответ на действия России и Китая в Арктике

Военные специалисты США обеспокоены сотрудничеством России и КНР в Арктике, а также возможностями российских ракетных комплексов «Бастион», который в случае развертывания на Чукотке могут внезапно поражать цели на Аляске.
Профильвчера в 11:45
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Отсутствие тарифа не влияет на начало отопительного сезона в Зауралье

Отсутствие тарифа не влияет на начало отопительного сезона, заявила на пресс-конференции руководитель департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина.
REGNUM23:13
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