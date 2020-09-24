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РБК
РБК

Минфин предложил ужесточить регулирование криптовалют в России

«Криптовалюта часто используется в целях уклонения от уплаты налогов, для легализации средств, добытых преступным путем, и финансирования противоправной деятельности», — утверждают в Минфине.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минфин обновляет регулирование виртуальных валют

Минфин обновляет регулирование виртуальных валют Минфин разослал заинтересованным ведомствам очередной пакет законопроектов по регулированию обращения в России криптовалюты.
Коммерсантъвчера в 17:54
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Росбалт

В России предложили ужесточить регулирование криптовалют

Росбалтвчера в 09:08
Право.ру

Минфин обновит регулирование криптовалюты

Право.рувчера в 02:09
Lenta.ru

Россиянам затруднят доступ к криптовалютам

Lenta.ruвчера в 08:00
РБК

Минфин предложил ужесточить регулирование криптовалют в России

РБКвчера в 04:27
Парламентская газета

Минфин планирует обновление регулирования криптовалют, пишут СМИ

Парламентская газетавчера в 03:19
ФедералПресс

Россиянам осложнят доступ к криптовалютам

ФедералПрессвчера в 08:37
Коммерсантъ

Минфин обновляет регулирование виртуальных валют

Коммерсантъвчера в 17:54

В Нижегородской области нашли тело пропавшей 9-летней девочки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" после того, как на пустыре в поселке Неклюдово было обнаружено тело девятилетней девочки, пропавшей в четверг вечером.
Российская газета19:11

В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

В пресс-службе городского департамента торговли и услуг РИА Новости уточнили, что из-за нарушения масочно-перчаточного режима закрылись магазины "Магнолия" на Авиамоторной улице, дом 28/6, а также магазин "Перекресток" на Большой Полянке, дом 28 корпус 1.
РИА Новостивчера в 10:50
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«Ростов» проиграл дома «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы

В домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Ростов" неожиданно уступил "Маккаби" (Хайфа) со счетом 1:2. Напомним, что на этой стадии судьба противостояния решается по итогу одной встречи.
Российская газетавчера в 14:45
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ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
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Разработку Among Us 2 отменили — вместо этого улучшат оригинал

Разработчики из Innersloth объявили, что решили не создавать продолжение космической выживалки Among Us, где «мирным жителям» нужно вычислить предателей, убивающих членов экипажа и устраивающих диверсии.
Игромания.рувчера в 01:33

Более 400 мостов в Амурской области требуют капитального ремонта или реконструкции

"В Приамурье проведена диагностика всех искусственных сооружений области, по итогам которой установлено, что 404 мостовых сооружения требуют капитального ремонта или реконструкции", - говорится в сообщении.
ТАССвчера в 10:54

Настраиваемый синтетический антибиотик побеждает устойчивые бактерии

Ученая группа из Калифорнийского университета, расположенного в Сан-Франциско, пытаются победить невосприимчивость к антибиотикам, используя другой подход: переделывают существующие молекулы имеющихся антибиотиков, что позволяет избежать проявления устойчивости бактерий.
ГЛАС.RUвчера в 20:19

Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.
Ведомостивчера в 11:26
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