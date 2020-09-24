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РБК
РБК

Минфин предложил ужесточить регулирование криптовалют в России

«Криптовалюта часто используется в целях уклонения от уплаты налогов, для легализации средств, добытых преступным путем, и финансирования противоправной деятельности», — утверждают в Минфине.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минфин обновляет регулирование виртуальных валют

Минфин обновляет регулирование виртуальных валют Минфин разослал заинтересованным ведомствам очередной пакет законопроектов по регулированию обращения в России криптовалюты.
Коммерсантъвчера в 17:54
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Росбалт

В России предложили ужесточить регулирование криптовалют

Росбалтвчера в 09:08
ФедералПресс

Россиянам осложнят доступ к криптовалютам

ФедералПрессвчера в 08:37
РБК

Минфин предложил ужесточить регулирование криптовалют в России

РБКвчера в 04:27
Lenta.ru

Россиянам затруднят доступ к криптовалютам

Lenta.ruвчера в 08:00
Парламентская газета

Минфин планирует обновление регулирования криптовалют, пишут СМИ

Парламентская газетавчера в 03:19
Право.ру

Минфин обновит регулирование криптовалюты

Право.рувчера в 02:09
Коммерсантъ

Минфин обновляет регулирование виртуальных валют

Коммерсантъвчера в 17:54

Сбербанк утвердил выплату рекордных для российского рынка дивидендов

Объем выплат Сбербанка соответствует 50% его чистой прибыли по МСФО за прошлый год, подобный уровень отсечения для дивидендов к кредитной организации применяется впервые (Минфин настаивает, чтобы госкомпании направляли на вознаграждение акционеров половину чистой прибыли).
Сбербанк утвердил выплату рекордных для российского рынка дивидендов
РБК05:18
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