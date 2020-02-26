Экономика

ForbesForbesМинфин предложил вдвое увеличить максимальную долю ФНБ в проектах

Предложенный проект поправок в Бюджетный кодекс предполагает, что средства ФНБ смогут составлять не более 40% от совокупного объема заемного финансирования проекта за счет всех источников, но не более 20% — от финансирования за счет всех источников за вычетом бюджетных средств и денег, привлеченных под государственные гарантии.
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