Экономика
ForbesМинфин предложил вдвое увеличить максимальную долю ФНБ в проектах
Предложенный проект поправок в Бюджетный кодекс предполагает, что средства ФНБ смогут составлять не более 40% от совокупного объема заемного финансирования проекта за счет всех источников, но не более 20% — от финансирования за счет всех источников за вычетом бюджетных средств и денег, привлеченных под государственные гарантии.
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Политика
Путин рассказал о поступавшем ему предложении использовать двойника
Президент России Владимир Путин рассказал, как ему предлагали в начале 2000-х годов использовать двойника ради обеспечения его безопасности.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Происшествия
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
Политика
Соловьев выгнал из студии бывшего депутата Верховной рады из-за слов об УПА*
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" после того, как политик попытался оправдать действия Украинской повстанческой армии* (УПА) в годы Великой Отечественной войны.
Происшествия
Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера
24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера.
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
Подростки при нападении на школу намеревались использовать также самодельные зажигательные смеси.
Общество
Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию
Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Армия и оружие
Боевики перерезали трассу М5 в районе Кирата и подошли к Серакибу
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится в среду, 22 апреля, заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Энергетика
РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России
В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о путях передачи коронавируса
Коронавирус COVID-19 может передаваться через грязную воду и немытые руки, а не только воздушно-капельным путем.
Теннис
«Теннис, прощай»: Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Мария Шарапова, победительница всех турниров Большого Шлема (5 побед в общей сложности) и экс-первая ракетка мира, объявила о завершении карьеры.
Политика
Песков объяснил, почему Зеленский не получил приглашения в Москву
Москва пока не приглашала президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".
Религия
Патриарх Кирилл: единству православной Церкви брошен вызов
Происшествия
Супруг российской судьи устроил резню в семье и покончил с собой
По предварительной версии следствия, мужчина в ходе ссоры с супругой причинил ей и двоим дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью.
Происшествия
Авиация МЧС возобновила поиск пропавших в Сочи детей
Авиация МЧС возобновила поиск в акватории Чёрного моря двух подростков, пропавших в Сочи.
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян подралась с сестрой в эфире шоу
Ким Кардашьян подралась с сестрой в эфире шоу Ким Кардашьян подралась со старшей сестрой.
Музыка
Назван российский участник «Евровидения-2020»
Политика
Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»
Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Армия и оружие
Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Экономика
Минприроды предложило бизнесу оплачивать утилизацию упаковки и товаров
Механизм РОП создан в целях стимулирования бизнеса к утилизации товаров и их упаковки после использования.
Культура
Коллеги Влада Листьева анонимно написали имя предполагаемого убийцы
О громком деле рассказывают люди из окружения Листьева. Они анонимно назвали имя предполагаемого убийцы.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Армия и оружие
ВМС Украины заявили о перевооружении всего флота России в Крыму
Россия после 2014 года перевооружила весь корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает УНИАН.