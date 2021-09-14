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Минфин предложил в несколько раз повысить налог на добычу для металлургов

Министерство финансов в пакете документов в рамках планирования бюджета на следующий год обозначило предложения по росту налога на добычу для металлургических компаний.
Газета.Ru
Источник газеты, близкий к правительству, сказал, что поправки к Налоговому кодексу о росте НДПИ сейчас активно обсуждаются и могут быть внесены 20 сентября.
Forbes
По мнению аналитиков, при таком варианте налоговая нагрузка на отрасль может увеличиться на 100 млрд рублей в год.
Forbes
В «Русале» изданию сообщили, что в России нет месторождений дешевых бокситов, поэтому дальнейшее повышение НДПИ может сделать добычу бокситов неконкурентной с импортом.
РБК

С чего всё началось

Минфин хочет от металлургов 5% выручки
Налог на добычу для металлургических компаний может вырасти примерно втрое, до 3–5% от их выручки. Такой ориентир содержится в обновленном проекте основных направлений налоговой и бюджетной политики, подготовленном Минфином.
Коммерсантъ17:50

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