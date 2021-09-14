Налог на добычу для металлургических компаний может вырасти примерно втрое, до 3–5% от их выручки. Такой ориентир содержится в обновленном проекте основных направлений налоговой и бюджетной политики, подготовленном Минфином.
14 октября – « Рейтер » - китайские акции упали так же осторожно, как и инфляционные данные США, а слабость доли в роскоши и добыче полезных ископаемых компенсировала оптимизм по поводу восстановления экономики в регионе.
Террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в случае сохранения радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) власти в Афганистане уже через один-два года сможет восстановить свой потенциал для организации терактов на территории США.