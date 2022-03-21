Исполнительные органы власти, присуждающие штрафы (в частности, Федеральная налоговая служба), наделены полномочиями по выбору точного значения штрафа в пределах законодательно определенного диапазона в зависимости от обстоятельств дела.
Незаконной валютной операцией, например, является зачисление российской компанией валюты за оказанные зарубежные услуги на счет в иностранном банке, а не российском, или предоставление займа от нерезидента российскому лицу в иностранной наличной валюте.
"Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны", — говорится в сообщении на сайте МИД.
На втором месте находится Apple iPhone 12, объем проданных смартфонов 41,7 миллиона при средней цене 851 доллар за экземпляр, на третьем месте – iPhone 13 (34,9 миллиона единиц, 962 доллара), на четвертом – iPhone 11 (33,6 миллиона устройств, 604 доллара).
Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России, которая потребовала признать американскую компанию Meta Platforms Inc. (бывшая Facebook) экстремистской организацией и запретить в стране принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram.