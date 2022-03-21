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Минфин предложил втрое снизить штрафы за незаконные валютные операции

Министерство финансов России подготовило и внесло в правительство законопроект, существенно смягчающий административную ответственность за нарушения валютного законодательства.
РБК
Исполнительные органы власти, присуждающие штрафы (в частности, Федеральная налоговая служба), наделены полномочиями по выбору точного значения штрафа в пределах законодательно определенного диапазона в зависимости от обстоятельств дела.
РБК
Согласно предложениям Минфина, теперь штрафы для всех экспортеров за невозврат валютной или рублевой выручки будут составлять 3–5%.
РБК
Незаконной валютной операцией, например, является зачисление российской компанией валюты за оказанные зарубежные услуги на счет в иностранном банке, а не российском, или предоставление займа от нерезидента российскому лицу в иностранной наличной валюте.
РБК

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Минфин России предложил втрое снизить штрафы для компаний за незаконные валютные операции
Lenta.ru17:37
Минфин предложил втрое снизить штрафы за незаконные валютные операции
РБК17:00
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