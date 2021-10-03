ИзвестияМинфин предложил ввести НДС на строительство апартаментов для дольщиковМинфин выступил с инициативой ввести НДС на услуги застройщиков апартаментов по договорам долевого строительства.ИзвестияУправляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский также считает, что инициатива Минфина направлена на стимулирование строительства объектов, обеспеченных инфраструктурой.РБКВ конце мая премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать рабочую группу по уточнению правового статуса апартаментов.РБКРуководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев, в свою очередь, ожидает незначительный рост стоимости — примерно на 2–3%.ИзвестияЧитать далееСвернутьПодробнее о событииМинфин предложил вернуть НДС на апартаментыРБК01:38«Известия»: Минфин планирует ввести НДС на услуги застройщиков апартаментовТАСС21:58Минфин предложил ввести НДС на строительство апартаментов для дольщиковИзвестия19:22Показать все источникиОценить2Поделиться