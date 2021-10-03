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Минфин предложил ввести НДС на строительство апартаментов для дольщиков

Минфин выступил с инициативой ввести НДС на услуги застройщиков апартаментов по договорам долевого строительства.
Известия
Управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский также считает, что инициатива Минфина направлена на стимулирование строительства объектов, обеспеченных инфраструктурой.
РБК
В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать рабочую группу по уточнению правового статуса апартаментов.
РБК
Руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев, в свою очередь, ожидает незначительный рост стоимости — примерно на 2–3%.
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Минфин предложил вернуть НДС на апартаменты
РБК01:38
«Известия»: Минфин планирует ввести НДС на услуги застройщиков апартаментов
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Минфин предложил ввести НДС на строительство апартаментов для дольщиков
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