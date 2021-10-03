Глава CDC Китая Гао Фу уверен в появлении нового вируса и призвал мир к взаимодействию

Гао Фу подчеркнул, что в будущем мир обязательно столкнется с так называемым вирусом Х, характеристики которого пока никому не известны и который может возникнуть в любом месте и в любое время.