Экономика

СолидарностьСолидарностьМинфин предлагает установить для НПФ минимальную доходность

Министерство финансов РФ выступило с предложением определить минимальный уровень доходности для негосударственных пенсионных фондов (НФП) в рамках новой системы гарантированного пенсионного плана (ГПП).
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с чего всё началось

Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

Минфин предлагает установить минимальный ориентир доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые будут управлять накоплениями россиян в рамках разрабатываемой властями новой накопительной пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП), сообщил РБК замминистра финансов Алексей Моисеев.
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Газета.Ru16 декабря в 05:32
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