Экономика

ФедералПрессФедералПрессВ России придумали способ увеличения пенсии

Минфин придумал способ увеличить накопительные пенсии россиян в рамках новой пенсионной системы – гарантированного пенсионного плана. Они хотят ввести минимальный ориентир доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ).Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось

Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

Минфин предлагает установить минимальный ориентир доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые будут управлять накоплениями россиян в рамках разрабатываемой властями новой накопительной пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП), сообщил РБК замминистра финансов Алексей Моисеев.
РБК15 декабря в 17:00

Подробнее о событии

Минфин предложил зафиксировать минимальный уровень доходности для НПФ

Газета.Ruвчера в 05:32

Россиянам придумали способ увеличить накопительные пенсии

Росбалтвчера в 04:47

РБК: Минфин предложил установить минимальный уровень доходности для НПФ

ТАССвчера в 02:33

Придуман способ увеличить пенсии россиян

Lenta.ruвчера в 03:08

РБК: Минфин предложил установить минимальную доходность для НПФ в 6,7%

Аргументы и Фактывчера в 03:58

Минфин предложил установить минимальную доходность НПФ 6,7%

Коммерсантъвчера в 00:38

Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю

РБК15 декабря в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 14:27, Ашберн
Политика

Орешкин поддержал инициативу об отмене НДФЛ для малоимущих

Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих могла бы позитивно отразиться на российской экономике.
Известия 12:15
Здоровье

Врач посоветовал не пить алкоголь, чтобы избежать похмелья

Главный врач Медицинского центра «Бехтерев» Виталий Морозов в беседе с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ, комментируя очередное «исследование» британских ученых, дал банальный, но действенный совет — чтобы не страдать от последствий воздействия алкоголя, лучше не пить вообще.
Невские Новости 07:28
Финансы

Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

Нехватка денег Минувшей осенью в США неожиданно разразился кризис ликвидности: 16 сентября заявки банков на краткосрочные кредиты ФРС внезапно увеличились почти вдвое — с 27 миллиардов до 53,2 миллиарда.
РИА Новости 00:00
Армия и оружие

Сирийская армия отразила несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо

Сирийская армия в первой половине дня во вторник отразила несколько атак боевиков различных группировок в провинциях Идлиб и Алеппо.
ТАСС 14:00
Политика

Bild: Германия готовится к санкциям против «Северного потока-2»

Правительство Германии готовится к введению санкций США против «Северного потока-2», пишет Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики.
Коммерсантъ 12:12
Происшествия

СК проверит данные о призывах убить девочку с большим родимым пятном

Следствие проводит проверку по информации СМИ о проблемах семьи девочки из Курганской области, которая родилась с большим родимым пятном, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
РИА Новости 12:25
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
Происшествия

Мальчик с вросшей в колени гречкой отправится в школу-интернат

Мальчик, чьи родители наказывали его стоянием на гречке, из-за чего крупа вросла в кожу, отправится в школу-интернат.
Lenta.ru 10:53
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 09:44
Технологии

Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой

Падалка находится в Пекине в рамках презентации туристического потенциала России и мероприятий чемпионата UEFA EURO 2020 в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 03:07
Музыка

Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова

Композитор и продюсер Виктор Дробыш не сдержал эмоций, комментируя слова лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева о том, что выступление перенесшего инсульт Николая Носкова стало «жалким зрелищем».
Культуромания 05:12
Авто

Opel возобновил продажи автомобилей в России

Opel возобновил продажи автомобилей в России, говорится в сообщении на сайте компании.
РБК вчера в 04:34
Политика

Зеленский прокомментировал стычки возле Рады

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стычки возле Верховной Рады между правоохранительными органами и митингующими.
Lenta.ru 14:10
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

В случае если оператор IPTV не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть прекращено.
РБК 11:18
Здоровье

Володин указал на низкую зарплату врачей

В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
News.ru вчера в 11:03
Политика

Россия расширила санкции в отношении граждан и товаров с Украины

Российское правительство расширило перечень украинских товаров, которые нельзя будет ввозить в страну, а также список граждан, к которым применяются ограничительные меры.
Газета.Ru 09:54
Хоккей

СКА вырвал победу у «Северстали», проигрывая 0:3 к третьему периоду

СКА одержал победу над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sportbox.RU 13:56
Происшествия

В украинском Кропивницком заключенные устроили бунт в СИЗО

В Кропивницком на Украине заключенные устроили бунт в СИЗО.
РЕН ТВ 07:04
Хоккей

Ковальчук стал неограниченно свободным агентом

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом.
Российская газета 12:52
Происшествия

Басманный суд огласит приговор экс-министру финансов Подмосковья

Басманный суд Москвы 16 декабря вынесет приговор бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову.
Вести.Ru вчера в 05:23
Политика

Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
RT на русском 13:41
Экономика

Центробанк планирует ужесточить условия выдачи ипотеки

В ЦБ рассчитывают, что надбавки к коэффициентам риска приведут к снижению стимулов для банков предоставлять ипотеку с низким первоначальным взносом закредитованным заемщикам.
Вести.Ru 10:35
Происшествия

Историка-расчленителя Соколова признали вменяемым

Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, признан вменяемым.
Pravda.Ru 02:35
Здоровье

Кто будет получать бесплатные лекарства, рассказали в Минздраве

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала на совете законодателей, какая категория граждан может претендовать на получение бесплатных лекарств.
Южный Федеральный 14:06
Армия и оружие

Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»

Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
RT на русском 09:50
Футбол

Крал стал четвертым в голосовании за лучшего игрока Чехии

В Чехии назвали лучшего игрока 2019 года. Четвертым в голосовании стал хавбек "Спартака" Алекс Крал, сообщил футболист в своем Twitter.
Спорт-Экспресс 11:28
Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Газета.Ru 07:51
Футбол

«Реал» обнародовал заявку на матч против «Барселоны»

Уже в среду, 17-го декабря, на легендарном стадионе "Камп Ноу" состоится перенесённый поединок десятого тура Примеры между местной "Барселоной" и столичным "Реалом".
Sport.ru 11:30
Армия и оружие

Китай принял на вооружение первый авианосец собственного производства

Во вторник, 17 декабря, Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая принял на вооружение первый авианосец китайского производства.
Комсомольская правда 10:36
Политика

В Германии назвали имя высланного российского дипломата

Одним из высланных из Германии из-за дела об убийстве Хангошвили российских дипломатов оказался Евгений Суцкий, который якобы является военным разведчиком, пишут немецкие СМИ.
Взгляд.ру 12:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное