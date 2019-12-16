Экономика
ФедералПрессВ России придумали способ увеличения пенсии
Минфин придумал способ увеличить накопительные пенсии россиян в рамках новой пенсионной системы – гарантированного пенсионного плана. Они хотят ввести минимальный ориентир доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ).Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
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с чего всё началось
Минфин предлагает установить минимальный ориентир доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые будут управлять накоплениями россиян в рамках разрабатываемой властями новой накопительной пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП), сообщил РБК замминистра финансов Алексей Моисеев.РБК15 декабря в 17:00
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РБК: Минфин предложил установить минимальную доходность для НПФ в 6,7%
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