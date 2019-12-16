Минфин предлагает установить минимальный ориентир доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые будут управлять накоплениями россиян в рамках разрабатываемой властями новой накопительной пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП), сообщил РБК замминистра финансов Алексей Моисеев.

с чего всё началось

Минфин придумал способ увеличить накопительные пенсии россиян в рамках новой пенсионной системы – гарантированного пенсионного плана. Они хотят ввести минимальный ориентир доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ).Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Здоровье Врач посоветовал не пить алкоголь, чтобы избежать похмелья Главный врач Медицинского центра «Бехтерев» Виталий Морозов в беседе с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ, комментируя очередное «исследование» британских ученых, дал банальный, но действенный совет — чтобы не страдать от последствий воздействия алкоголя, лучше не пить вообще.

Финансы Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году Нехватка денег Минувшей осенью в США неожиданно разразился кризис ликвидности: 16 сентября заявки банков на краткосрочные кредиты ФРС внезапно увеличились почти вдвое — с 27 миллиардов до 53,2 миллиарда.

Происшествия СК проверит данные о призывах убить девочку с большим родимым пятном Следствие проводит проверку по информации СМИ о проблемах семьи девочки из Курганской области, которая родилась с большим родимым пятном, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Технологии Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой Падалка находится в Пекине в рамках презентации туристического потенциала России и мероприятий чемпионата UEFA EURO 2020 в Санкт-Петербурге.

Музыка Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова Композитор и продюсер Виктор Дробыш не сдержал эмоций, комментируя слова лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева о том, что выступление перенесшего инсульт Николая Носкова стало «жалким зрелищем».

Политика Зеленский прокомментировал стычки возле Рады Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стычки возле Верховной Рады между правоохранительными органами и митингующими.

Здоровье Володин указал на низкую зарплату врачей В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.

Политика Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.

Экономика Центробанк планирует ужесточить условия выдачи ипотеки В ЦБ рассчитывают, что надбавки к коэффициентам риска приведут к снижению стимулов для банков предоставлять ипотеку с низким первоначальным взносом закредитованным заемщикам.

Происшествия Историка-расчленителя Соколова признали вменяемым Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, признан вменяемым.

Армия и оружие Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация» Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.