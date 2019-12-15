Экономика

РБКРБКМинфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
Читать в источнике
Комментировать59
с чего всё началось

Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

Минфин предлагает установить минимальный ориентир доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые будут управлять накоплениями россиян в рамках разрабатываемой властями новой накопительной пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП), сообщил РБК замминистра финансов Алексей Моисеев.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Придуман способ увеличить пенсии россиян

Lenta.ru03:08

РБК: Минфин предложил установить минимальный уровень доходности для НПФ

ТАСС02:33

Россиянам пообещали до 120 тысяч рублей за участие в новой системе накопительных пенсий

URA.Ruвчера в 20:33

Минфин предложил установить минимальную доходность НПФ 6,7%

Коммерсантъ00:38

Россиян заманивают деньгами в новую систему накопительных пенсий

Национальная служба новостей00:59

Как доработать пенсионный план, чтобы не отпугнуть граждан

Ведомостивчера в 16:01

Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю

РБКвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 04:59, Ашберн
Политика

В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
РИА Новости 04:09
Общество

Власти Москвы выбрали регионы для вывоза столичного мусора

Газета.Ru 04:14
Культура

Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
REGNUM 00:28
Авто

Opel возобновил продажи в России

Opel возвращается в Россию, в салоны официальных дилеров поступили первые модели Zafira Life и Grandland X. Продажи стартовали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе.
РИА Новости 04:28
Общество

Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Газета.Ru вчера в 21:53
Общество

Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами. Отмечается, что таких людей было 200.
Газета.Ru вчера в 23:17
Политика

Глава МИД Украины назвал даты для нового перемирия в Донбассе

О новом перемирии в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря, заявил в интервью УНИАН министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РБК 04:25
Политика

Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Известия вчера в 15:47
Футбол

В Испании сорван матч из-за фанатов, которые обвинили Зозулю в нацизме

Матч ТВ вчера в 16:21
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке

Депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
РИА Новости вчера в 22:27
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили на пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru вчера в 20:22
Происшествия

Экипаж самолета, севшего в Новосибирске, привязал дебошира к креслу

Сотрудники транспортной полиции Новосибирска задержали на борту самолета авиадебошира, которого экипаж вынужден был привязать к креслу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:01
Происшествия

Шестилетнего ребенка нашли на трассе в Краснодарском крае

Известия 04:44
Политика

На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Lenta.ru 04:31
Общество

Rambler Group требует заблокировать Twitch в России

Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.
Коммерсантъ вчера в 23:48
Общество

ВЦИОМ оценил число одобряющих закон о домашнем насилии россиян

Большинство жителей России — 70% — считают, что в стране нужен закон о домашнем насилии.
РБК 04:52
Политика

Экс-глава Минтранса Соколов может стать вице-губернатором Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в законодательное собрание обращение с предложением назначить экс-министра транспорта России Максима Соколова на должность вице-губернатора.
RT на русском 03:24
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

REGNUM 01:45
Общество

Соведущего Малышевой не пустили в Россию

Lenta.ru 04:14
Общество

Немецкий железнодорожный концерн высказал упреки Грете Тунберг

ТАСС 02:27
Происшествия

Подросток скончался от внезапной остановки сердца в Екатеринбурге

REGNUM 04:14
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу в московском метро

В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".
Российская газета 03:28
Происшествия

СКР завершил расследование дела экс-главы Серпуховского района Шестуна

Коммерсантъ 04:03
Происшествия

Суд приговорил бывшего члена ОНК Москвы Набиуллина к условному сроку

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Дениса Набиуллина к условному сроку за мошенничество на сумму 29 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 04:38
Происшествия

В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку

Российская газета 02:58
Общество

Выпускница СПбГУ оплевала членов комиссии по этике

Мойка78 вчера в 12:10
Происшествия

В Москве 10 школ проверяют после анонимных сообщений с угрозами взрыва

Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в 10 школ Москвы, для проверки на местах работают сотрудники экстренных служб.
ТАСС 04:11
Общество

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Известия вчера в 06:43
Общество

Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета

Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
BFM.ru вчера в 20:55
Политика

Лукашенко предложил сажать чиновников за «палочно-галочную» систему

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чиновников следует сажать в тюрьму без суда и следствия за «палочно-галочную» систему.
News.ru 04:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное