Общество
Privet-Rostov.ruСамозанятых ростовчан планируют обложить налогом с 1 января 2020 года
Напомним, в тестовом режиме в этом году проект был запущен в 4 регионах: Москва, Московская и Калужская области, а также в Республике Татарстан. Налог для самозанятых составляет 4% для тех, кто оказывает услуги населению, и 6% для тех, кто работает с компаниями.
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с чего всё началось
В частности, к эксперименту хотят подключить Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области.RT на русскомвчера в 11:23
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Минфин предложил распространить налоговый режим самозанятых еще на 19 субъектов РФ
Rambler News Serviceвчера в 10:52
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Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
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В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
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Происшествия
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Общество
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Происшествия
В скандальной пермской колонии жестоко избили осужденного
«Вчера жестоко избили и сломали челюсть осужденному Александру В. Избиение происходило в присутствии оперативников ИК и начальника отряда №1. Сейчас готовим срочные заявления в СК, прокуратуру, ФСИН и теперь уже в Комитет против пыток ООН и КМСЕ (Комитет министров в Совете Европы)», — написал Осечкин, отметив, что ранее обоим осужденным поступали угрозы.
Здоровье
Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах
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Политика
На Украине новая Рада первый раз лишила депутата неприкосновенности
Новый состав Верховной рады проголосовал за снятие неприкосновенности с депутата Ярослава Дубневича для начала его уголовного преследования.
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Путин поручил разобраться с пенсиями для многодетных матерей-опекунов
Российский лидер Владимир Путин пообещал решить вопрос с невыплатами страховой части пенсии при выходе на пенсию работающих многодетных матерей-опекунов.
Армия и оружие
Быстрый и смертоносный: корабль «Евгений Кочешков» показали на видео
Советский десантный корабль "Евгений Кочешков" проекта 12322 "Зубр" показали во всей красе.
Гаджеты
Представлен дрон DJI Mavic Mini, который не нужно регистрировать
Компания DJI провела презентацию своего нового дрона, сообщения о котором появлялись задолго до презентации.
Общество
В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра
Городской совет Нью-Йорка 30 октября принял закон, в соответствии с которым с 2022 года в городе будет запрещено продавать фуа-гра.
Космос
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Кино
Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Общество
«Роскосмос»: НАСА запросило дополнительные места на «Союзах»
НАСА запросило у «Роскосмоса» дополнительные места на российских кораблях «Союз» в 2020 и 2021 годах.
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Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой
Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники.
Наука
Ученые рассказали о тревожном признаке скорой смерти
Американские и канадские ученые пришли к выводу, что пожилые люди со случайными изменениями в ежедневной двигательной активности больше подвержены риску травм, инвалидности и смерти.
Шоу-бизнес
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Джиган и Оксана Самойлова ждут еще одного ребенка. У пары уже есть три дочери, но звездные родители давно мечтают о сыне.
Политика
Зеленский объявил дату разведения сил в Петровском
Разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское на линии соприкосновения в Донбассе запланировано на 4 ноября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
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Столтенберг: «Двери НАТО открыты для Украины»
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Политика
В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией
Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Общество
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
Происшествия
Из-за прорыва трубы в Купчино закрыли движение троллейбусов
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Рики Мартин в четвертый раз стал отцом
Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.