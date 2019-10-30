с чего всё началось

Напомним, в тестовом режиме в этом году проект был запущен в 4 регионах: Москва, Московская и Калужская области, а также в Республике Татарстан. Налог для самозанятых составляет 4% для тех, кто оказывает услуги населению, и 6% для тех, кто работает с компаниями.

Самозанятых ростовчан планируют обложить налогом с 1 января 2020 года

Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.

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Происшествия Начальник костромской колонии задержан за миллионную взятку По данным «Интерфакса», в Костромской области полицейские совместно с представителями ОМОНа задержала начальника региональной исправительной колонии №2 по подозрению в получении взятки в размере одного миллиона рублей.

Происшествия В скандальной пермской колонии жестоко избили осужденного «Вчера жестоко избили и сломали челюсть осужденному Александру В. Избиение происходило в присутствии оперативников ИК и начальника отряда №1. Сейчас готовим срочные заявления в СК, прокуратуру, ФСИН и теперь уже в Комитет против пыток ООН и КМСЕ (Комитет министров в Совете Европы)», — написал Осечкин, отметив, что ранее обоим осужденным поступали угрозы.

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