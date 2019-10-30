с чего всё началось

Минфин РФ предложил распространить налоговый режим для самозанятых граждан еще на девятнадцать регионов России с нового года. Проект соответствующего закона был представлен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минфин предложил ввести налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ

Происшествия В детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре мужчина зарезал ребёнка 36-летний мужчина, который во время тихого часа в детском саду причинил смертельное ножевое ранение 6-летнему мальчику, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 ноября Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.

Общество Брюссель требует от «Северного потока-2» прозрачности Напомним, в апреле текущего года Брюссель одобрил обновленную Газовую директиву, которая предполагает распространение определенных правил газового рынка ЕС на морские участки экспортных газопроводов.

Экономика Греф рассказал Медведеву о снижении Сбербанком ставок по ипотеке В ходе встречи Греф рассказал Медведеву, что Сбербанк снизил базовую ставку по жилищной ипотеке до 9,3%.

Космос Далекий квазар рассказал о первых звездах во Вселенной Наблюдая за квазаром в ранней Вселенной, астрономы обнаружили одно из самых удаленных от нас газовых облаков, которое показало удивительно современный химический состав, говорящий о том, что первые звезды в истории космоса начали формироваться очень быстро после Большого взрыва.

Происшествия В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.

Политика Трамп: США и КНР выбирают новое место для заключения сделки США и Китай выбирают новое место для заключения первой фазы торговой сделки, охватывающей более половины всего соглашения.

Футбол Сегодня футболисты «Ростова» встретятся со «Спартаком» Третья игра состоялась 30 октября 2012 года. «Ростов» тогда выиграл по пенальти со счетом 3:2 и прошел в 1/4 финала.

Политика Путин рассказал анекдот про бабушку Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.

Происшествия СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.

Кино Министру культуры Владимиру Мединскому не понравился фильм «Джокер» Владимир Мединский заявил, что ему пришлось множество писем с требованием запретить показ фильма в России, но министр культуры не увидел для этого никаких оснований, сказав, что каждый в нем может увидеть и пропаганду зла, и пропаганду добра.

Армия и оружие В Крыму и в Калининграде формируют две новые авиационные дивизии Министерство обороны России сформирует к январю 2020 года на территории Крымского полуострова и в Калининградской области две новые авиационные дивизии, сообщает 30 октября газета «Известия» со ссылкой на российское военное ведомство.

Происшествия СКР в Петербурге ведет проверку из-за прорыва трубы с пострадавшим В Петербурге начали доследственную проверку после прорыва трубопровода с горячей водой на улице Олеко Дундича.

Кино Смотрите второй сезон сериала «Бывшие» на START с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым В четверг, 31 октября, на сервисе START состоится премьера второго сезона оригинального сериала видеосервиса «Бывшие» с Денисом Шведовым и Любовью Аксеновой в главных ролях.

Общество Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.

Политика Путин сообщил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам.

Политика В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.

Игры Rockstar представила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 Rockstar опубликовала релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2, которая доберётся до компьютеров уже 5 ноября — в Epic Games Store и Rockstar Games Launcher.

Экономика Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.