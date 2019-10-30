с чего всё началось

Минфин РФ предложил распространить налоговый режим для самозанятых граждан еще на девятнадцать регионов России с нового года. Проект соответствующего закона был представлен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минфин предложил ввести налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ

Происшествия Пьяный волгоградец убил жену и тещу 38-летний подозреваемый жил с супругой и ее матерью в квартире на улице Розы Люксембург.

Политика НАТО призвала передать Украине контроль над Крымом НАТО призвала Россию передать контроль над Крымом Украине, выразив недовольство военным усилением РФ на полуострове, говорится в одобренном в четверг в Киеве заявлении комиссии Украина-НАТО.

Политика Зеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил в Петровском в Донбассе.

Происшествия Пожарная машина столкнулась с автобусом в Томске Сегодня, около 14 часов 16 минут пожарная машина столкнулась с автобусом на пересечении улиц Мира и 79 Гвардейской Дивизии.

Происшествия СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.

Политика Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.

Политика В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.

Наука Нешкольная география: в ЗИЛе расскажут, почему птицы улетают на юг Цикл «Нешкольная география» стал частью проекта «Университет, открытый городу: лекции молодых ученых Вышки в Культурном центре ЗИЛ», который дает возможность познакомиться с открытиями и разработками успешных исследователей, не достигших 30-летнего возраста.

Гаджеты Apple купила бренд у компании из Зеленограда Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.