Общество

iReactoriReactorМинфин предложил ввести налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ

Минфин РФ предложил распространить налоговый режим для самозанятых граждан еще на девятнадцать регионов России с нового года. Проект соответствующего закона был представлен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
В частности, к эксперименту хотят подключить
 Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области.
RT на русскомвчера в 11:23

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Удобно и успешно: граждане РФ готовы к регистрации самозанятыми

REGNUM05:25

Минфин предложил распространить налоговый режим самозанятых еще на 19 субъектов РФ

Rambler News Serviceвчера в 10:52

Пойдут на клик

Российская газетавчера в 13:03

Минфин предложил ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах

РБКвчера в 12:05

Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

RT на русскомвчера в 11:23

Минфин предложил распространить налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов

ТАССвчера в 11:05

Минфин предлагает распространить налог на самозанятых еще на 19 регионов

Телеканал 360°вчера в 19:46
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 07:36, Вашингтон
Шоу-бизнес

Юлия Барановская считает Андрея Аршавина «ментально больным человеком»

Дни24 вчера в 02:53
Общество

Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией

Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Футбол

Гендиректор ФК «Зенит»: престиж Кубка России можно поднять только своими руками

Престиж Кубка России зависит от действий Российского футбольного союза (РФС), лиг и выступающих в них клубов, его можно поднять только собственными руками.
ТАСС Спорт 06:10
Происшествия

Пьяный волгоградец убил жену и тещу

38-летний подозреваемый жил с супругой и ее матерью в квартире на улице Розы Люксембург.
Российская газета 06:15
Политика

НАТО призвала передать Украине контроль над Крымом

НАТО призвала Россию передать контроль над Крымом Украине, выразив недовольство военным усилением РФ на полуострове, говорится в одобренном в четверг в Киеве заявлении комиссии Украина-НАТО.
РИА Новости 06:39
Армия и оружие

Россия не получала подтверждений о столкновении Турции и САР

Российская сторона не получала подтверждений появившихся в СМИ сведений о столкновении армий Турции и САР, произошедших на северо-востоке Сирии.
News.ru 07:13
Политика

Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной

Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 14:21
Политика

Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал решение Датского энергетического агентства разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:04
Политика

Зеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил в Петровском в Донбассе.
РИА Новости 05:50
Происшествия

В Ростовской области полицейские во время погони ранили подростка

В Заветинском районе Ростовской области во время полицейской погони был ранен подросток. ЧП произошло в селе Заветное 29 октября.
Rostov.ru вчера в 08:32
Происшествия

Пожарная машина столкнулась с автобусом в Томске

Сегодня, около 14 часов 16 минут пожарная машина столкнулась с автобусом на пересечении улиц Мира и 79 Гвардейской Дивизии.
Tomsk.Ru вчера в 04:15
Происшествия

СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.
BFM.ru вчера в 12:50
Кино

Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России

Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
Мойка78 вчера в 21:00
Политика

Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском вчера в 15:05
Происшествия

Мать девочки, погибшей в турецком бассейне, обвинили в ее гибели

Суд Турции включил в число обвиняемых в гибели 12-летней россиянки, которую засосало в трубу бассейна, ее мать.
Свободная Пресса 29 октября в 01:22
Армия и оружие

В Южной Корее зафиксировали пуск ракеты КНДР

Парламентская газета 04:29
Политика

Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей

Президент Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для медиков за допускаемые ими ошибки.
BFM.ru 06:11
Шоу-бизнес

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Известия вчера в 12:20
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Политика

В конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7

Комитет по иностранным делам палаты представителей США единогласно принял резолюцию против присоединения России к формату G7.
RT на русском 06:10
Армия и оружие

Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади

Пентагон опубликовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости вчера в 17:32
Наука

Нешкольная география: в ЗИЛе расскажут, почему птицы улетают на юг

Цикл «Нешкольная география» стал частью проекта «Университет, открытый городу: лекции молодых ученых Вышки в Культурном центре ЗИЛ», который дает возможность познакомиться с открытиями и разработками успешных исследователей, не достигших 30-летнего возраста.
Даниловский вестник 28 октября в 09:43
Общество

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Газета.Ru 01:22
Гаджеты

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Экономика

Спрогнозирован рост энерготарифов из-за договора по климату

Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату.
Газета.Ru вчера в 21:51
Армия и оружие

Быстрый и смертоносный: корабль «Евгений Кочешков» показали на видео

Советский десантный корабль "Евгений Кочешков" проекта 12322 "Зубр" показали во всей красе.
Российская газета 03:33
Общество

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru вчера в 16:50
Политика

Рогозин заявил о завышенных ожиданиях общества от «Роскосмоса»

Большую часть проблем космической отрасли, к которым Рогозин отнес, в частности, непрофессионализм и коррупцию, госкорпорация, по словам ее главы, планирует решить за два-три года.
РБК 05:51
Происшествия

Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек

Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:52
Экономика

ФРС США снизила базовую ставку на 0,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 15:04
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