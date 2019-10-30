с чего всё началось

Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов. Проект поправок в действующий закон опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

Политика Зеленский призвал к безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма Президент Украины Владимир Зеленский выступил за разработку государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.

Общество Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Происшествия Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.

Экономика ФРС США снизила ставку третий раз подряд Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.

Общество Сотни москвичей собрались возле «Яндекса» ради бесплатной колонки Утром 30 октября сотни москвичей пришли к офису компании «Яндекс» для того, чтобы получить бесплатную колонку «Яндекс.Станция Мини».

Авто Автомобилисты встревожились ростом расходов на вождение Самым болезненным автомобилисты считают увеличение стоимости топлива, страхования, ремонта и технического обслуживания автомобиля.

Армия и оружие Норвегия оценила мощь России во время военной операции Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что операция России в Северной Атлантике демонстрирует ее военную мощь.

Политика МИД Турции вызвал посла США из-за резолюции о признании геноцида армян Американского посла в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции в связи с признанием палатой представителей США геноцида армян и принятием соответствующей резолюции, сообщило агентство Anadolu в Twitter.

Экономика ПФР ожидает роста пенсий на 18% за три года В проект бюджета Пенсионного фонда России заложен рост пенсий на 18% за три года.

Футбол КДК отменил красную карточку Берга в матче против «Оренбурга» Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отменил красную карточку нападающего «Краснодара» Маркуса Берга, которую тот получил в матче чемпионата России против «Оренбурга».

Политика Путин прибыл из Будапешта в Калининград Президент России Владимир Путин по завершении официального визита в Венгрию прилетел в Калининград.

Авто Skoda рассказала о новой Octavia Четвертое поколение Skoda Octavia выросло в размерах — оно длиннее и шире своего предшественника.

Армия и оружие США не поверили в способность России создать новые бомбардировщики Известное американское издание National Interest заявило, что имеющиеся у России стратегические ракетоносцы-бомбардировщики, созданные ещё в советские времена, до сих представляют серьёзную опасность для противника.

Происшествия Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.

Общество Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.

Авто Суперкару De Tomaso P72 подобран исторически верный мотор Доработкой займётся ателье Roush Performance, которое, кроме прочего, участвовало в работе над моторами суперкара Ford GT двух последних поколений.

Экономика Парламент Петербурга утвердил бюджет на 2020 год Внесенный в парламент бюджет предполагает, что в 2020 году доходы бюджета составят 664,7 миллиарда рублей, а расходы – 701,4 миллиарда рублей.

Культура RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит» В ролике приводятся отрывки из интервью Уотерса и Кустурицы, они заявляют, что всё же смотрят телеканал.

Экономика Министр экономики Украины предложил снизить налоги Глава Минэкономики Украины Милованов предложил отменить единый социальный взнос и снизить налог на доходы физлиц.

Политика Орбан назвал условие принятия Венгрией декларации НАТО по Украине Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна поддержит совместную декларацию послов НАТО по Украине, если туда внесут изменения, касающиеся венгерских меньшинств, проживающих в Закарпатье.

Хоккей «Трактор» одержал победу над минским «Динамо» Челябинский «Трактор» в домашнем матче одержал уверенную победу над минским «Динамо» со счетом 4:1. Заброшенные хозяевами шайбы на счету Федора Малыхина, Александра Авцина и оформившего дубль Энвера Лисина.

Культура Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд Forbes выложил ежегодный рейтинг знаменитостей, которые получают большие деньги после своей кончины.

Политика Россия может получить от Кубы только базу в Лурдесе Очень интересный, позитивный визит, имеет особенность, что высокое руководство Российской Федерации посетило Кубу в сложный момент, когда происходит эскалация агрессии США против страны, и даёт урок миру в том, что позиция России и Кубы остаётся неизменной под угрозами Соединённых Штатов, — заявил 29 октября Диас-Канель в начале переговоров с Путиным.