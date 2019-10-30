с чего всё началось

Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов. Проект поправок в действующий закон опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

Политика Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.

Армия и оружие Пентагон заключил контракт на почти 500 новейших истребителей F-35 Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на строительство 478 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму 34 млрд долларов.

Армия и оружие Разведение сил в Золотом: стало известно, когда Киев завершит процесс Сегодня, во вторник, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев уже начал отводить свои силы, и добавил, что на этом участке нет никаких обстрелов, и все проходит спокойно.

Шоу-бизнес Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.

Общество Медведев анонсировал распространение в России налога для самозанятых Дмитрий Медведев анонсировал планы по распространению на территории России налога, действующего для самозанятых.

Шоу-бизнес Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.

Политика Посольство Израиля в России приостановило работу Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.

Экономика Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.

Происшествия В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.

Политика Facebook заявил об удалении трех сетей аккаунтов из России Компания Facebook удалила за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России.

Футбол Слуцкий может возглавить «Монако» Действующий наставник "Витесса" Леонид Слуцкий, отказавшийся продлить трудовое соглашение с голландским коллективом, может покинуть страну тюльпанов и перебраться в Лигу 1. В среду Metaratings.ru сообщает, что российский специалист планирует трудоустроиться во Франции, где может возглавить тренерский мостик "Монако", за который выступает его бывший подопечный Александр Головин.

Армия и оружие Россия построит не имеющие аналогов корабли В интервью «Красной звезде» адмирал сообщил, что флот получит корабли противоминной обороны (строятся на «Средне-Невском заводе»), фрегаты дальней морской зоны (строятся на «Северной верфи») и большие десантные корабли проекта 11711 (строятся на заводе «Янтарь»).

Политика Путин: Россия делает все, чтобы поддержать христиан на Ближнем Востоке Президент РФ Владимир Путин сообщил, что христиане Ближнего Востока находятся в бедственном положении, а Россия делает все, чтобы поддержать их.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Финансы ФРС США снизила ставку третий раз подряд Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.

Происшествия Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.

Общество Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.

Политика Путин прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2» Президент России Владимир Путин приветствовал решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Энергетика «Транснефть» начала платить компенсации за грязную нефть Ранее о компенсациях удалось договориться только одному грузоотправителю – казахстанскому «Казтрансойлу», рассказал ее представитель: «Мы сдали в Самаре примерно 600 000 т нефти чистыми в начале мая и получили аналогичный объем в Усть-Луге уже с превышением вредных примесей».

Армия и оружие Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.

Экономика Прибыль «Новатэка» выросла почти в 7 раз Чистая прибыль компании за январь-сентябрь составила 820,9 млрд рублей, что почти в 7 раз превосходит результаты аналогичного периода 2018 года.