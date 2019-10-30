с чего всё началось

Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов. Проект поправок в действующий закон опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

Происшествия СК предупредил россиян о телефонном мошенничестве Следственный комитет предупредил об увеличении количества инцидентов, связанных с телефонным мошенничеством на территории России.

Футбол Геннадий Орлов назвал лучшего вратаря для сборной России Футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что на данный момент лучшим вратарем для сборной России является голкипер ФК «Сочи» Сослан Джанаев, сообщает Sport24.

Политика В Конгрессе США одобрили санкции против Турции Палата представителей Конгресса США большинством голосов (403 против 16) одобрила законопроект Республиканской и Демократической партий о введении санкций против Турции за военную операцию в Сирии, пишет Bloomberg.

Политика Facebook заявил о блокировке связанных с Пригожиным аккаунтов В Facebook и Instagram заблокировали три сети аккаунтов, страниц и групп за вмешательство в дела африканских государств, говорится в заявлении главы отдела кибербезопасности Натаниэля Глейхера.

Происшествия Подросток открыл стрельбу в московской школе Ученик одной из школ на севере столицы выстрелил из пистолета в образовательном учреждении, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Общество Кузнецова прокомментировала идею об отмене домашних заданий в школе Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что задача школьного образования — не позволять детям лениться, но не перегибать палку с их нагрузкой.