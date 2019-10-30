с чего всё началось

Минфин России предложил ввести налог для самозанятых еще в 19 регионах страны, начиная уже с 1 января 2020 года. Пока он действует только на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана.

Налог на самозанятых планируют ввести еще в 19 регионах

Политика Путин прибыл из Будапешта в Калининград Президент России Владимир Путин по завершении официального визита в Венгрию прилетел в Калининград.

Общество Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья Законодательное собрание Северной столицы внесло в Госдуму России законопроект «О реновации жилищного фонда в Российской Федерации».

Киберспорт Следующая Battlefield выйдет не раньше 1 апреля 2021 года Во время свежего ежеквартального отчёта Electronic Arts объявила, что следующая Battlefield выйдет в 2022-м финансовом году, который начнётся 1 апреля 2021 года и закончится 31 марта 2022 года.

Армия и оружие В Турции опровергли планы покупки у России Су-35 Министр обороны Турции Хулуси Акар опроверг сообщения СМИ о планах закупки у России истребителей Су-35.

Политика Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

Спорт Пришкольные спортивные площадки в Благовещенске могут сделать крытыми Реконструировано большое число пришкольных площадок, начато строительство стадионов в Шимановске и Ивановке, ряд спортобъектов открыли и в Благовещенске, такие как баскетбольная площадка на набережной Амура и скейтпарк.

Экономика ФРС США снизила базовую ставку на 0,25% Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.

Политика Болгария не выдала визу российскому дипломату Власти Болгарии отказались выдать визу гражданину России, который должен был занять пост военного атташе в посольстве России в Софии.

Общество Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция ).

Происшествия В Бурятии загорелось двухэтажное административное здание Двухэтажное административное здание загорелось на площади две тысячи квадратных метров в Тарбагатайском районе Бурятии, сообщили РИА в пресс-службе МЧС РФ.

Общество Рост смертности от онкологии в России объяснили Увеличение числа россиян, умерших от злокачественных новообразований, может быть связано с общим старением населения.

Политика В Кремле отреагировали на расстрел в воинской части в Забайкалье В разговоре с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что "совершенно неуместным" является вопрос о том, можно ли считать расстрел срочником военных провалом реформы армии, которая никак не повлияла на ситуацию с дедовщиной.

Происшествия На Камчатке завели уголовное дело по факту смерти младенца в самолете Смерть младенца на борту самолета при перелете с Камчатки в Хабаровск стала поводом для возбуждения уголовного дела.

Космос Американский космоплан X-37B вернулся после рекордного срока на орбите Американский беспилотный космический корабль X-37B приземлился на космодроме космического центра Кеннеди во Флориде, говорится в сообщении ВВС США в Twitter.

Политика Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.

Технологии Неудаляемый троян заразил более 45 тысяч Android-устройств Новый вид вредоносного программного обеспечения (ПО) для Android заразил более 45 тысяч устройств.

Политика Конгресс США принял резолюцию против включения России в G7 Комитет по иностранным делам палаты представителей в американском конгрессе единогласно принял резолюцию против участия России в саммите формата G7.

Политика Кремль объяснил отказ Путина от поездки на саммит АТЭС в Чили Песков добавил, что Путин планирует принять участие в саммите БРИКС в Бразилии, который пройдет 13–14 ноября.

Армия и оружие СМИ назвали кодовое обозначение НАТО для Су-57 НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения кодовое обозначение Felon ("преступник" – прим. ред.). Об этом сообщил журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике.