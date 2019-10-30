Общество
Газета.RuНалог на самозанятых планируют ввести еще в 19 регионах
Минфин России предложил ввести налог для самозанятых еще в 19 регионах страны, начиная уже с 1 января 2020 года. Пока он действует только на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана.
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с чего всё началось
В частности, к эксперименту хотят подключить Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области.RT на русском11:23
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Минфин предложил распространить налоговый режим самозанятых еще на 19 субъектов РФ
Rambler News Service10:52
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 21:26, Ашберн
Наука
Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
Газета DAILY вчера в 10:24
Политика
Путин прибыл из Будапешта в Калининград
Президент России Владимир Путин по завершении официального визита в Венгрию прилетел в Калининград.
Интерфакс 18:25
Армия и оружие
На территории Сирии «потерялась» колонна армии США
Военное обозрение 07:43
Общество
Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья
Законодательное собрание Северной столицы внесло в Госдуму России законопроект «О реновации жилищного фонда в Российской Федерации».
Петербургский дневник вчера в 16:24
Киберспорт
Следующая Battlefield выйдет не раньше 1 апреля 2021 года
Во время свежего ежеквартального отчёта Electronic Arts объявила, что следующая Battlefield выйдет в 2022-м финансовом году, который начнётся 1 апреля 2021 года и закончится 31 марта 2022 года.
Игромания.ру вчера в 17:41
Общество
Суд взыскал с Грудинина более миллиарда рублей
РИА Новости вчера в 07:53
Армия и оружие
В Турции опровергли планы покупки у России Су-35
Министр обороны Турции Хулуси Акар опроверг сообщения СМИ о планах закупки у России истребителей Су-35.
Накануне.Ru 01:48
Политика
Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Газета.Ru 19:28
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
РИА Новости 19:44
Спорт
Пришкольные спортивные площадки в Благовещенске могут сделать крытыми
Реконструировано большое число пришкольных площадок, начато строительство стадионов в Шимановске и Ивановке, ряд спортобъектов открыли и в Благовещенске, такие как баскетбольная площадка на набережной Амура и скейтпарк.
Амур.инфо 05:35
Экономика
ФРС США снизила базовую ставку на 0,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 15:04
Политика
Болгария не выдала визу российскому дипломату
Власти Болгарии отказались выдать визу гражданину России, который должен был занять пост военного атташе в посольстве России в Софии.
РБК 15:50
Политика
СМИ показали характеристику КГБ на Путина
Газета.Ru 20:31
Общество
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция ).
Российская газета 20:15
Происшествия
В Бурятии загорелось двухэтажное административное здание
Двухэтажное административное здание загорелось на площади две тысячи квадратных метров в Тарбагатайском районе Бурятии, сообщили РИА в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 19:46
Общество
Рост смертности от онкологии в России объяснили
Увеличение числа россиян, умерших от злокачественных новообразований, может быть связано с общим старением населения.
Lenta.ru 20:49
Политика
В Кремле отреагировали на расстрел в воинской части в Забайкалье
В разговоре с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что "совершенно неуместным" является вопрос о том, можно ли считать расстрел срочником военных провалом реформы армии, которая никак не повлияла на ситуацию с дедовщиной.
Газета.Ru вчера в 08:41
Происшествия
На Камчатке завели уголовное дело по факту смерти младенца в самолете
Смерть младенца на борту самолета при перелете с Камчатки в Хабаровск стала поводом для возбуждения уголовного дела.
Известия 21:19
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся после рекордного срока на орбите
Американский беспилотный космический корабль X-37B приземлился на космодроме космического центра Кеннеди во Флориде, говорится в сообщении ВВС США в Twitter.
Коммерсантъ 27 октября в 21:28
Футбол
ФК «Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:0 победили томскую "Томь" в домашнем матче 1/8 финала Кубка России.
Интерфакс-Спорт 14:51
Политика
Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу
Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
ТАСС 15:33
Технологии
Неудаляемый троян заразил более 45 тысяч Android-устройств
Новый вид вредоносного программного обеспечения (ПО) для Android заразил более 45 тысяч устройств.
News.ru 05:09
Политика
Конгресс США принял резолюцию против включения России в G7
Комитет по иностранным делам палаты представителей в американском конгрессе единогласно принял резолюцию против участия России в саммите формата G7.
РБК 21:26
Политика
Кремль объяснил отказ Путина от поездки на саммит АТЭС в Чили
Песков добавил, что Путин планирует принять участие в саммите БРИКС в Бразилии, который пройдет 13–14 ноября.
РБК 06:42
Армия и оружие
«Князь Владимир» впервые провел пуск ракеты «Булава»
Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") провела пуск баллистической ракеты "Булава".
Газета.Ru вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° 06:20
Армия и оружие
СМИ назвали кодовое обозначение НАТО для Су-57
НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения кодовое обозначение Felon ("преступник" – прим. ред.). Об этом сообщил журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике.
РИА Новости 20:43
Армия и оружие
Россия построит не имеющие аналогов корабли
В интервью «Красной звезде» адмирал сообщил, что флот получит корабли противоминной обороны (строятся на «Средне-Невском заводе»), фрегаты дальней морской зоны (строятся на «Северной верфи») и большие десантные корабли проекта 11711 (строятся на заводе «Янтарь»).
ГЛАС.RU 09:52