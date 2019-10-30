с чего всё началось

Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов. Проект поправок в действующий закон опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

Политика В конгрессе США приняли резолюцию против включения России в G7 Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял в четверг резолюцию против участия России во встречах "большой семерки", говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.

Авто Skoda рассказала о новой Octavia Новый Skoda Octavia оснащен современными двигателями TDI и TSI с повышенной эффективностью, что благодаря значительно улучшенной аэродинамике, меньшему расходу топлива и выбросам загрязняющих веществ.

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Общество Twitter запретит политическую рекламу Основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что 22 ноября вступит в силу запрет на политическую рекламу в этой социальной сети.

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Шоу-бизнес Фото Алисы Фрейндлих с правнучкой растрогало фанатов Внучка Алисы Фрейндлих Анна Тарасова в своем Instagram разместила фото с крещения дочери, на котором можно увидеть знаменитую актрису.

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Экономика Духов не хватит: парфюмеры готовятся снизить импорт в Россию Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сказал «Известиям», что контролирующие органы не поддерживают появления исключений из правил для импортируемых духов и туалетной воды (в части возможности их маркировки на территории РФ на складе компании уже после выпуска во внутренний оборот).