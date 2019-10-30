Общество
RT на русскомМинфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах
Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов. Проект поправок в действующий закон опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.
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В частности, к эксперименту хотят подключить Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области.RT на русском11:23
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Минфин предложил распространить налоговый режим самозанятых еще на 19 субъектов РФ
Rambler News Service10:52
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