Общество

RT на русскомRT на русскомМинфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов. Проект поправок в действующий закон опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.
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с чего всё началось
В частности, к эксперименту хотят подключить
 Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области.
RT на русском11:23

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Минфин предлагает распространить налог на самозанятых еще на 19 регионов

Телеканал 360°19:46

Пойдут на клик

Российская газета13:03

Минфин предложил распространить налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов

ТАСС11:05

Налоговый режим для самозанятых распространится еще на 19 регионов

Известия11:39

Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

RT на русском11:23

Минфин предложил ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах

РБК12:05

Минфин предложил распространить налоговый режим самозанятых еще на 19 субъектов РФ

Rambler News Service10:52
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