с чего всё началось

Министерство финансов выступило с инициативой распространить с 2020 года налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов России. С текущего года режим действует в экспериментальном режиме в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.

Минфин предложил ввести налог для самозанятых еще в 19 регионах

Происшествия Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье В министерстве обороны РФ опровергли, что распространенная в СМИ видеозапись с издевательствами над солдатом имеет отношение к рядовому Рамилю Шамсутдинову, который 25 октября расстрелял сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае.

Происшествия Деревянный замок из списка ЮНЕСКО сгорел в Японии Площадь пожара превысила 4 тыс. кв.м. Огонь уничтожил семь строений на территории замка, в том числе главный дворец.

Здоровье Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни Зарубежными медицинскими экспертами названы четыре диагностируемые многими российскими врачами у пациентов, но при этом несуществующие некоторые заболевания, об этом информирует Mail.ru.

Происшествия Десять человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане При пожаре в поезде в Пакистане погибли десять человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пакистанского министра путей сообщения Шейха Рашида Ахмеда.

Политика Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2» Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Происшествия Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.

Политика НАТО призвала передать Украине контроль над Крымом НАТО призвала Россию передать контроль над Крымом Украине, выразив недовольство военным усилением РФ на полуострове, говорится в одобренном в четверг в Киеве заявлении комиссии Украина-НАТО.

Здоровье Поликлиники Алтайского края продлили время работы Поликлиники Алтайского края обязаны принимать пациентов до 20:00.

Политика В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом Донецк готов к проведению взаимного обмена заключенными с Киевом по формуле «52 на 85», заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Экономика «Транснефть» ликвидирует дочернюю компанию в Томске Один из крупнейших налогоплательщиков Томской области, компания «Транснефть — Центральная Сибирь», будет ликвидирована.

Политика Путин рассказал анекдот про бабушку Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.

Транспорт Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября, сообщила журналистам первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Происшествия В Волгограде женщина бросила грудную дочь у поликлиники Женщина оставила свою грудную дочь в коляске возле поликлиники в Волгограде, в отношении матери возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Происшествия В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.

Происшествия В офисе пермского «Мемориала» проходит обыск Обыски проводятся в рамках производства уголовного дела по факту незаконной рубки деревьев на территории польско-литовского кладбища в заброшенном поселке Галяшор.

Происшествия В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.

Общество В Нью-Йорке запретили продавать фуа-гра Городской совет Нью-Йорка запретил с 2022 г. продавать фуа-гра, пишет The New York Times.

Общество Российский рынок интернет-пиратства сократился впервые за пять лет Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, сообщила, что объем рынка интернет-пиратства в России составил $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года.

Наука Ученые назвали тревожный признак скорой смерти Группа американских и канадских ученых выяснила, какой признак может говорить о том, что человек сильнее всего подвержен риску травм, инвалидности и смерти.

Политика Зеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил в Петровском в Донбассе.

Здоровье Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.

Политика Путин: «Разрыв» между муниципальным и госуровнями является проблемой Российский президент Владимир Путин назвал системной проблему, связанную с "разрывом" между муниципальным и государственным уровнями.

Политика США официально признали геноцид армян в Турции 29 октября Палата представителей США официально признала геноцид армян в Турции.