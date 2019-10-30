Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов. Проект поправок в действующий закон опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

Футбол «Урал» обыграл «Арсенал» по пенальти в матче Кубка России «Урал» обыграл тульский «Арсенал» в серии пенальти в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

Происшествия СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Дания одобрила прокладку "Северного потока-2" Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2", проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Футбол ФИФА удовлетворена расследованием по выбору России хозяйкой ЧМ-2018 «Что касается процесса выбора мест проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, то, как вы знаете, Майкл Гарсия [бывший глава следственной палаты комитета по этике ФИФА] провел тщательное расследование, и его выводы доступны в опубликованном докладе», – сообщили в ФИФА.

Общество Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская Заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Елена Гаудасинская умерла в среду на 53-м году жизни, сообщается на сайте учреждения.

Хоккей Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.

Политика Facebook заявил об удалении трех сетей аккаунтов из России Компания Facebook удалила за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России.

Политика Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за беспорядков Президент Чили Себастьян Пиньера из-за массовых беспорядков отменил саммит АТЭС и конференцию ООН по изменению климата, которые должны были пройти в Сантьяго.

Политика Песков анонсировал большую пресс-конференцию Путина Президент России Владимир Путин проведет традиционную большую пресс-конференцию в декабре текущего года.

Кино HBO анонсировал приквел «Игры престолов» о клане Таргариенов Компания HBO анонсировала десять серий нового приквела "Игры престолов", который расскажет историю семьи Таргариенов.

Происшествия СК объяснил претензии к новому фигуранту «дела 27 июля» «По данным следствия, 27 июля 32-летний Павел Новиков применил насилие в отношении сотрудника полиции, нанеся ему удары по голове», — сообщили в ведомстве.

Экономика Белоруссия ищет альтернативу российской нефти Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.

Политика Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине Будапешт наложил вето на декларацию постпредов при НАТО по Украине, сообщает Daily News Hungary со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Политика В «Нафтогазе» заявили, что Украина справится без российского газа Первый заместитель главы компании "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома заявил, что Украина устойчиво пройдет ближайший отопительный сезон, даже в случае полного прекращения транзита российского газа.

Армия и оружие Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.

Армия и оружие Россия разместит в Крыму новые авиадивизии В Калининградской области и Крыму развернут две авиадивизии с высокотехнологичными штабами и пунктами управления.

Футбол Агент прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к Чернову Вадим Шпинёв, агент защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова, прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к своему клиенту.